Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T11:57Z
https://ria.ru/20190921/1558955624.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147888/61/1478886153_0:0:1100:619_1036x0_80_0_0_a11728a5a21fff49318edc10d1b237b2.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило субсидию на покупку имущества РЖД для "Сириуса"

11:57 21.09.2019
636
© Фото : предоставлено пресс-службой образовательного центра "Сириус"Образовательный центр "Сириус" в Сочи
Образовательный центр Сириус в Сочи
© Фото : предоставлено пресс-службой образовательного центра "Сириус"
Образовательный центр "Сириус" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение средств Минэкономразвития из резервного фонда в размере 1,053 миллиарда рублей на субсидию фонду "Талант и успех" для покупки имущества РЖД, а также выделение Росфинмониторингу 247,5 миллиона рублей в 2019 году, сообщается на сайте пресс-службы кабинета министров.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Пресс-конференция на тему: Направления сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований и Образовательного фонда Талант и успех
17 сентября, 15:11Социальный навигатор
Молодежь в науку: чего ждать от сотрудничества "Сириуса" с РФФИ
Правительство выделит из своего резервного фонда 1,053 миллиарда рублей образовательному фонду "Талант и успех" для приобретения имущества РЖД, расположенного на земельных участках, предлагаемых для включения в границы территории создаваемого инновационного научно-технологического центра "Сириус".
Кроме того, правительство выделит из резервного фонда 247,506 миллиона рублей Росфинмониторингу.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 6 августа 2019
6 августа, 16:13РИА Недвижимость
"Сириус" проведет конкурс на разработку среды для своего университета
301022
Обсудить 0
Образовательный центр "Сириус"РосфинмониторингРЖДРоссияЭкономика
Рекомендуем
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
РИА
Новости
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Лента
новостей
Сезонное отключение горячей воды
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии Золотая семерка в ЦДЛ
"Бог ему судья": фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
Анна Данилова
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Эфир программы 60 минут
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров
Люди во время штурма Зоны 51
На "штурм" Зоны 51 собралось более двух тысяч человек
Самолет МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Разработчик раскрыл технические характеристики новейшего истребителя МиГ-35
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
17:22Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
Лента новостейМолния