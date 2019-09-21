Правительство одобрило субсидию на покупку имущества РЖД для "Сириуса"

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение средств Минэкономразвития из резервного фонда в размере 1,053 миллиарда рублей на субсидию фонду "Талант и успех" для покупки имущества РЖД, а также выделение Росфинмониторингу 247,5 миллиона рублей в 2019 году, сообщается на сайте пресс-службы кабинета министров.