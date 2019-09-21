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РИА Новости

Политолог объяснил решение Трампа отправить военных на Ближний Восток

11:42 21.09.2019
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление главы Пентагона об отправке дополнительного военного контингента США на Ближний Восток.
По мнению политолога, американские силы в этом регионе не нужны, поскольку не создают ничего, кроме дополнительного напряжения.
"Что же касается дополнительной отправки, понятно, что Соединённые Штаты должны каким-то образом реагировать на ситуацию с Саудовской Аравией. И не случайно, что Трамп срочно одобрил поставку туда дополнительных вооружений", — отметил Брутер.
Решение Трампа эксперт связал с продолжением битвы США "за мировую гегемонию".
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Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию. По его словам, цель отправки контингента - "послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе" и поддержать "мировой порядок, основанный на соблюдении правил".

Нападение на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМарк ЭсперSaudi AramcoДональд ТрампСаудовская АравияИранСШАВ мире
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