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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

11:41 21.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ГаврилкоВ сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1308 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 403 человека (женщин - 121, детей - 205), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 905 человек (женщин - 272, детей - 462)", - говорится в сообщении.
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись более 408 тысячи беженцев: почти 129 тысяч из Ливана и почти 280 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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