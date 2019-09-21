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РИА Новости

В КСИР рассказали, что случится со страной, которая нападет на Иран

11:20 21.09.2019 (обновлено: 11:28 21.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИранские военнослужащие
Иранские военнослужащие
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Иранские военнослужащие. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Любая страна, которая начнет войну с Ираном, превратится в основное поле боя, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.
"Мы решительно готовы к ответу на любую агрессию. Тот, кто захочет это сделать, его территория превратится в основное поле военного противостояния. Мы никогда не позволим войне перекинуться на нашу территорию", - цитирует агентство ISNA слова военного.
Он также повторил озвученное ранее президентом Ирана Хасаном Роухани предупреждение, что иранские вооруженные силы будут сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство Ирана.
"Ограниченная агрессия" таковой не останется, добавил он, посоветовав не совершать ошибок в отношении Ирана.
Его слова прозвучали на фоне решения США отправить дополнительных военных и технику на Ближний Восток, что происходит в свете недавних ударов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
01:57РИА Новости
США перебросят на Ближний Восток войска в ответ на "агрессию Ирана"
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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