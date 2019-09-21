В КСИР рассказали, что случится со страной, которая нападет на Иран

ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Любая страна, которая начнет войну с Ираном, превратится в основное поле боя, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.

ISNA слова военного. "Мы решительно готовы к ответу на любую агрессию. Тот, кто захочет это сделать, его территория превратится в основное поле военного противостояния. Мы никогда не позволим войне перекинуться на нашу территорию", - цитирует агентствослова военного.

Он также повторил озвученное ранее президентом Ирана Хасаном Роухани предупреждение, что иранские вооруженные силы будут сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство Ирана.

"Ограниченная агрессия" таковой не останется, добавил он, посоветовав не совершать ошибок в отношении Ирана.

Его слова прозвучали на фоне решения США отправить дополнительных военных и технику на Ближний Восток, что происходит в свете недавних ударов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.