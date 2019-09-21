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РИА Новости

Правительство одобрило проект о поддержке пострадавших от паводка

11:10 21.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение в 2019 году до 252 миллионов рублей на социальную поддержку пострадавших в результате паводка в Хабаровском крае, сообщается на сайте кабмина.
Уточняется, что проектом распоряжения предлагается выделить бюджетные средства в размере до 252 миллионов рублей.
"Принять проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
В Хабаровском крае из-за паводка был объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров, при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров, при опасной отметке в 650 сантиметров. Во время наводнения 2013 года уровни составляли 808 и 912 сантиметров соответственно.
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