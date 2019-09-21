Правительство одобрило проект о поддержке пострадавших от паводка

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение в 2019 году до 252 миллионов рублей на социальную поддержку пострадавших в результате паводка в Хабаровском крае, сообщается на сайте кабмина.

В Хабаровском крае из-за паводка был объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров, при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров, при опасной отметке в 650 сантиметров. Во время наводнения 2013 года уровни составляли 808 и 912 сантиметров соответственно.