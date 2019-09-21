Отношения России и Армении развиваются поступательно, заявил Медведев

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу правительства Армении Никола Пашиняна с Днем независимости и отметил, что отношения между странами развиваются поступательно, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

"Дружественные, партнерские и союзнические российско-армянские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, продвижение перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке и культуре, углубление интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают интересам РФ и Армении", - говорится в телеграмме.