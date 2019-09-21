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РИА Новости

Отношения России и Армении развиваются поступательно, заявил Медведев

10:30 21.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу правительства Армении Никола Пашиняна с Днем независимости и отметил, что отношения между странами развиваются поступательно, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.
"Дружественные, партнерские и союзнические российско-армянские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, продвижение перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке и культуре, углубление интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают интересам РФ и Армении", - говорится в телеграмме.
Вице-премьер Армении Тигран Авинян. Архивное фото
17 июля, 00:52РИА Новости
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Армения 21 сентября отмечает День независимости. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил руководство этой страны с праздником и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между Москвой и Ереваном.
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Дмитрий МедведевРоссияАрменияВ мире
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