Фестиваль работ молодых театральных режиссеров открывается в Москве

Актеры Александр Семчев и Надежда Жарычева в сцене из спектакля "Школа жен" в театре-студии под руководством О. Табакова

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Фестиваль "Уроки режиссуры" представит в Москве спектакли 16 молодых режиссеров-лидеров на лучших столичных сценах, сообщили в пресс-службе театрального форума.

Фестиваль "Уроки режиссеры" в рамках Биеннале театрального искусства, который пройдет в столице при поддержке Фонда президентских грантов с 21 сентября по 18 ноября, посвящен памяти великого сценографа Давида Боровского. В основу фестиваля положен биеннальный принцип: раз в два года проходит молодежное биеннале, и раз в два года - биеннале мастеров.

В программе - постановки последних двух сезонов 16 ведущих молодых режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает 10 лет. В смотре участвуют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ярославля, Архангельска.

"Уроки режиссуры" - единственный театральный форум, жюри которого состоит исключительно из выдающихся профессионалов, оценивающих работы молодых: Алексей Бородин, Адольф Шапиро, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Борис Морозов, Григорий Козлов, Георгий Исаакян. Этот фестиваль - встреча профессионалов, площадка для тех, кто понимает, зачем пришел в эту профессию. "Мы с молодыми коллегами так и рассматриваем друг друга, как людей, которые занимаются потрясающей профессией, где создаются миры, и если это настоящее творчество - то безумно интересно", - считает Бородин. По его словам, фестиваль создан, чтобы проявить подходы разных поколений к тому, что сегодня волнует, к тому, что кажется самым существенным.

Откроет московскую фестивальную программу спектакль "Один день в Макондо" Егора Перегудова, который недавно стал главным режиссером Российского Молодежного театра.

"Я думаю, что это замечательная идея, чтобы старшие могли стоять на сцене рядом с совсем молодыми. В этом я вижу главный смысл: получив опыт из рук наших предшественников, передавать эту эстафету дальше. Этот живой огонек мы должны оберегать от всех потрясений, бурь и ураганов, которые есть и еще будут. Мне кажется, что в этой передаче эстафеты - суть не только профессии, но и всей нашей жизни", - считает Бородин.

Спектакли представят молодые режиссеры, которые уже поставили ряд спектаклей, получивших высокую оценку критики и зрителей. В их числе - Олег Долгин, Александр Хухлин, Марфа Горвиц, Айдар Заббаров, Хуго Эрикссен, Семен Серзин, Грета Шушкевичуте.

На торжественной церемонии закрытия 18 ноября жюри назовет имена лауреатов - обладателей трех премий. Победителям вручат призы и символ Биеннале театрального искусства - статуэтку Арлекина.