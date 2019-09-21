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РИА Новости

МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине

09:14 21.09.2019
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© Радио SputnikРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
© Радио Sputnik
ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Вопрос физической безопасности руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Украине зависит от развития ситуации в этой стране, сказал РИА Новости заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич.
"Мы очень рады тому, что Кирилл наконец-то оказался на свободе… В отличие от многих других людей, которые оказались внутри этой операции по обмену, Кирилл вообще никакого отношения к какому-либо уголовному составу преступления или политическому не имел абсолютно. Изначально было понятно, что он оказался заложником политических интриг со стороны Киева", - сказал собеседник агентства.
Говоря о том, насколько безопасно Вышинскому будет вернуться на Украину, Буякевич отметил, что "прежде всего он сам (Вышинский) должен ответить на этот вопрос".
"Понятно его желание отстаивать свое честное имя в украинском суде, но я думаю, что насколько это будет уместно именно с точки зрения обеспечения физической безопасности, будет зависеть от развития ситуации на Украине сейчас, в том числе и с медиаландшафтом этой страны. Как известно, ситуация там меняется чуть ли не каждый месяц", - отметил он.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Главный редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Вышинский после освобождения украинским судом и приезда в Москву заявлял, что намерен участвовать в судебном процессе. При этом формула "участие это не присутствие" была предложена в отношении освобождаемых граждан именно Киевом – таким образом украинский омбудсмен Людмила Денисова высказалась о деле украинских военных, вернувшихся в Киев после ареста за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Денисова заявила, что участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству. О возможности использовать видеосвязь для рассмотрения судебных дел в отношении людей, по которым и в России, и на Украине идет расследование, говорила и российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она также заявила о необходимости решения вопроса о гарантиях соблюдения прав граждан, в отношении которых идет следствие или судебное разбирательство в обеих странах.
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Кирилл ВышинскийМИД РФРоссияУкраина
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