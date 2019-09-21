Названы лучшие фестивали сентября

Молодые люди у Голицынского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Самые интересные фестивали под открытым небом в выходные 21 и 22 сентября 2019 года пройдут в Москве, Казани, Воронеже, Нижнем Новгороде и Подмосковье, сообщает ТурСтат.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий сентябрьских выходных 2019 года. Вход на все фестивали – свободный.

Первый московский экологический фестиваль пройдет 21 сентября 2019 года в столице в Парке Горького. В программе - высадка деревьев, очистка дна и берега Москвы-реки от мусора, мастер-классы по апсайклингу (переделке) футболок, плетению авосек, мастер-классы для детей и игры экологической направленности.

В этот же день в Казани состоится республиканский фестиваль "Мозаика культур". Гости смогут увидеть парад национальных костюмов, концерт музыкантов из Татарстана, показ мод от молодых дизайнеров. Также во время праздника можно будет обучиться народным ремеслам и национальным танцам. Для детей будет организована игровая площадка.

В Клину 21 сентября состоится гастрономический фестиваль народного творчества "Золотой кабачок". В программе - интерактивные площадки, на которых будут рассказывать о традициях гостеприимства жителей Клина, дефиле осенних костюмов, арт-объекты из природных материалов, вернисаж сентябрьских букетов. "Гастрономический поединок" соберет людей, готовящих самую вкусную кабачковую икру, блюда из кабачка. Там же можно будет продегустировать всевозможные блюда и стать участником конкурса на самый большой кабачок.

В Воронеже 21 сентября празднуется День города, ему - 443 года. У театра оперы и балета состоится чествование почетных граждан и праздничный концерт лауреатов фестиваля "Танцующий город". На улице Карла Маркса пройдет выставка декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, на Советской площади - фестиваль искусств ProArtFest c концертом, конкурсами, играми, мастер-классами и выставками.