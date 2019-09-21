Биография Юза Алешковского

Его детские годы прошли в Москве . Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) жил в эвакуации в Омске. Вернувшись в Москву, не окончив школу, пошел работать на завод, среднее образование получил в школе рабочей молодежи.

В 1947 году Алешковский был призван в ряды Советской армии, где служил в Военно-Морском флоте. В 1950 году за нарушение дисциплины он был приговорен к четырем годам тюремного заключения.

В 1953 году после досрочного освобождения работал шофером, затем на стройке.

В 1955 году Алешковский вернулся в Москву.



По сценариям Юза Алешковского были сняты детские фильмы и сериалы "Вот моя деревня" (1972), "Аварийное положение" (1973), "Кыш и Двапортфеля" (1974), "Первое и второе" (1974), "Происшествие" (1974), "Что с тобой происходит?" (1975). Свой литературный путь он начал как детский писатель. В 1960-х годах Алешковский писал и публиковал детские сказки, рассказы, сценарии для кино и телевидения – "Два билета на электричку" (1964), "Черно-бурая лиса" (1967), "Кыш, Двапортфеля и целая неделя" (1970).По сценариям Юза Алешковского были сняты детские фильмы и сериалы "Вот моя деревня" (1972), "Аварийное положение" (1973), "Кыш и Двапортфеля" (1974), "Первое и второе" (1974), "Происшествие" (1974), "Что с тобой происходит?" (1975).

Одновременно Алешковский работал над повестями и рассказами, которые не могли быть опубликованы из-за того, что касались запретных для советской литературы тем (лагерная жизнь, фальшь и лицемерие, пронизывавшие советскую действительность и др.). Самое известное из этих произведений – повесть "Николай Николаевич" (1970, опубликована в 1980), которая распространялась через самиздат. Алешковский также был автором известных лагерных песен, некоторые из них в 1979 году были напечатаны в бесцензурном литературном альманахе "Метрополь", перестав быть анонимными. В результате он вынужден был эмигрировать. Сначала он жил в Вене (Австрия), где написал роман "Карусель" (издан в 1983), затем получил разрешение на въезд в США, где с 1979 года живет в городе Миддлтаун (штат Коннектикут).

Помимо "Николая Николаевича" за рубежом были опубликованы : повесть "Маскировка" (1980), романы "Рука" (1980), "Кенгуру" (1981), "Карусель" (1983), сборник "Книга последних слов" (1984), "Смерть в Москве" (1985).

Также перу Алешковского принадлежат повести "Синенький скромный платочек", "Блошиное танго", "Признания несчастного сексота", "Руру", "Маленькая повесть об одном безумце и сломанной собаке", роман "Перстень в футляре", рассказы "Смерть Ленина", "Свет в конце ствола", стихи и др.

В 1996 году в России вышло собрание сочинений Алешковского в трех томах со вступительной статьей поэта Иосифа Бродского и послесловием писателя Андрея Битова.

Действие всех произведений, созданных им в годы эмиграции, происходит в России. Произведения Алешковского были переведены и изданы в США и Западной Европе.

В 2008 году был опубликован роман "Предпоследняя жизнь".

В 2009 году в РФ вышло собрание сочинений Алешковского в пяти томах.

В 2011 году опубликован его "Маленький тюремный роман" об ученом-генетике, попавшем в застенки НКВД, за это произведение в 2012 году писатель получил литературную "Русскую премию".

В 2001 году писатель был удостоен Пушкинской премии Гамбургского фонда Альфреда Тепфера.

Юз Алешковский женат вторым браком.

От первого брака у него есть сын – сценарист, журналист и продюсер Алексей Алешковский.