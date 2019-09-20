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РИА Новости

Богданов встретился с египетской делегацией

21:32 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился в МИД РФ с делегацией комитета по международным делам палаты депутатов Египта.
"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, в том числе в контексте предстоящего под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси саммита Россия-Африка в октябре в Сочи", - сообщил российский МИД.
При обмене мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке особый акцент был сделан на важности укрепления многопланового взаимодействия Москвы и Каира в интересах урегулирования существующих в этом стратегически важном регионе мира военно-политических конфликтов, добавили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в саммите РФ и стран Африки примут участие главы 40 государств и правительств, руководители нескольких региональных организаций.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Вчера, 21:24РИА Новости
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Михаил БогдановМИД РФАфрикаРоссияЕгипетПолитика
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