Богданов встретился с египетской делегацией

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился в МИД РФ с делегацией комитета по международным делам палаты депутатов Египта.

"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, в том числе в контексте предстоящего под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси саммита Россия-Африка в октябре в Сочи", - сообщил российский МИД.

При обмене мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке особый акцент был сделан на важности укрепления многопланового взаимодействия Москвы и Каира в интересах урегулирования существующих в этом стратегически важном регионе мира военно-политических конфликтов, добавили в МИД.