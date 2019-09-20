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РИА Новости

В Саратовской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

20:50 20.09.2019
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Пожар в жилом доме в городе Петровске Саратовской области в пятницу вечером унес жизни двух человек, проводится проверка, сообщило областное СУСК.
"По предварительным данным, 20 сентября в вечернее время жильцы одного из домовладений на улице Радищева в Петровске заметили возгорание, начавшееся во второй половине дома... Соседи вызвали пожарную службу. После тушения огня внутри загоревшейся части дома обнаружено тело 54-летнего хозяина дома и его 59-летнего приятеля", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом от загоревшегося матраса. При этом наиболее вероятной причиной пожара следствие считает неосторожное обращение с огнем при курении.
Дежурная часть МЧС в Тамбове
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