В Саратовской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Пожар в жилом доме в городе Петровске Саратовской области в пятницу вечером унес жизни двух человек, проводится проверка, сообщило областное СУСК.

"По предварительным данным, 20 сентября в вечернее время жильцы одного из домовладений на улице Радищева в Петровске заметили возгорание, начавшееся во второй половине дома... Соседи вызвали пожарную службу. После тушения огня внутри загоревшейся части дома обнаружено тело 54-летнего хозяина дома и его 59-летнего приятеля", - говорится в сообщении.