Глава Адыгеи рассказал о пользе производства сыра для республики

КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Производство адыгейского сыра даст мультипликативный эффект, позитивно отразившись на развитии животноводства, перерабатывающей промышленности и туриндустрии республики, заявил глава региона Мурат Кумпилов.
В эти дни в Адыгее проходит Х фестиваль адыгейского сыра, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.
Производство адыгейского сыра – перспективное направление развития агропромышленного комплекса региона, которое приобретает особое значение в рамках реализации нацпроектов, говорится в сообщении со ссылкой на слова Кумпилова, сказанные в ходе международной научно-практической конференции, посвященной национальному продукту.
"На адыгейский сыр сейчас высокий спрос. Он уже в числе самых популярных гастрономических и туристических брендов России, и в масштабах страны его можно смело считать общенациональным брендом. Кроме того, адыгейский сыр назван перспективной экспортной продукцией страны. Вывод очевиден: наращивание его производства будет иметь множественный эффект, даст новый импульс развитию в республике животноводства и перерабатывающей промышленности, а также развитию туризма и индустрии сервиса", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
По данным правительства Адыгеи, в 2018 году в республике произведено 13,4 тысячи тонн сыров. Из них 3,1 тысячи тонн – это адыгейский сыр, производство которого по сравнению с позапрошлым годом выросло почти на треть. Ожидается, что к 2020 году сыроделы Адыгеи нарастят производство сыров до 16 тысяч тонн.