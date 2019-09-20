Глава Адыгеи рассказал о пользе производства сыра для республики

"На адыгейский сыр сейчас высокий спрос. Он уже в числе самых популярных гастрономических и туристических брендов России, и в масштабах страны его можно смело считать общенациональным брендом. Кроме того, адыгейский сыр назван перспективной экспортной продукцией страны. Вывод очевиден: наращивание его производства будет иметь множественный эффект, даст новый импульс развитию в республике животноводства и перерабатывающей промышленности, а также развитию туризма и индустрии сервиса", - цитирует Кумпилова пресс-служба.