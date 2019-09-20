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РИА Новости
Республика Адыгея

Власти Адыгеи обсудили с итальянским консулом совместные проекты

20:04 20.09.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и консул Италии на юге России Пьерпаоло Лодиджиани обсудили совместные проекты и перспективные направления межрегионального сотрудничества, которыми могут стать агропром, туризм, торговля и промышленность, сообщает пресс-служба главы региона.
"Состоялась встреча главы республики Адыгея Мурата Кумпилова с Почетным консулом Итальянской республики в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани… Были обсуждены совместные проекты, а также дальнейшее сотрудничество в рамках укрепления российско-итальянских отношений. Мурат Кумпилов подчеркнул, что Адыгея готова к развитию многопланового сотрудничества с регионами Италии, созданию условий для привлечения инвестиций", – отмечается в релизе.
В частности, по данным правительства Адыгеи, в республике уже давно реализуют совместные с итальянскими инвесторами проекты в сельском хозяйстве: по опыту итальянских коллег в Адыгее развивают интенсивное садоводство, выращивают землянику с использованием рассады, подготовленной по итальянской технологии, завозят из Италии посадочный материал для виноградников.
Отмечается также, что в Адыгее успешно реализуется проект по выращиванию чеснока, который будет продаваться под торговой маркой "Адыгейский чеснок". В рамках дальнейшего развития проекта в сфере АПК с итальянцами планируется построить складские помещения и холодильники для хранения выращиваемой продукции, говорится в сообщении.
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
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"Территориями для развития партнерских отношений могут стать образовательная сфера, здравоохранение, туристско-рекреационная отрасль, торговля и логистика, промышленность (лесопереработка, сельхозмашиностроение, оборудование для объектов туризма), зеленая энергетика. Большое значение имеет развитие агропромышленного сектора и перерабатывающей промышленности", - информирует пресс-служба.
Сообщается, что стороны обсудили также перспективы завоевания новых рынков адыгейским сыром, высокий экспортный потенциал которого отметил итальянский консул.
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