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РИА Новости

Мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил о своей отставке

19:38 20.09.2019
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевБеслан Цечоев
Беслан Цечоев
© РИА Новости / Саид Царнаев
ПЯТИГОРСК, 20 сен - РИА Новости. Мэр столицы Ингушетии - Магаса Беслан Цечоев заявил о том, что покидает свою должность, и подвел итоги работы.
"Дорогие друзья! Это мой последний пост в качестве мэра Магаса. Буду открыт и честен с вами, как всегда: решение о продлении или прекращении моих полномочий по истечению срока принято не мной, а главой Республики Ингушетия Махмудом Калиматовым", - написал Цечоев в Instagram.
По его словам, с первых минут его работы на посту мэра были расставлены приоритеты, ни один вопрос, касающийся города, не решался без учета мнения специалистов.
"С области жизнеобеспечения и благоустройства города удалось снять проблемы с энергообеспечением, наладить работу очистных сооружений, ливневок, обеспечение качественной питьевой водой, очистить от мусора город, прекратить планомерное превращение столицы в село, вследствие периодически повторяющихся переделок генплана города, утвердить генплан и планировку микрорайонов Магаса. Магас стал за эти годы самым инновационным городом России, получил статус "Умного города". Не буду останавливаться подробно на инновациях, они уже стали частью вашей повседневной жизни. Желаю мира и благополучия Магасу и Ингушетии", - добавил Цечоев.
Как сообщили в горсовете Магаса, исполняющим обязанности мэра назначен Муса Марзиев.
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