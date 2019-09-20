Мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил о своей отставке

По его словам, с первых минут его работы на посту мэра были расставлены приоритеты, ни один вопрос, касающийся города, не решался без учета мнения специалистов.

"С области жизнеобеспечения и благоустройства города удалось снять проблемы с энергообеспечением, наладить работу очистных сооружений, ливневок, обеспечение качественной питьевой водой, очистить от мусора город, прекратить планомерное превращение столицы в село, вследствие периодически повторяющихся переделок генплана города, утвердить генплан и планировку микрорайонов Магаса. Магас стал за эти годы самым инновационным городом России, получил статус "Умного города". Не буду останавливаться подробно на инновациях, они уже стали частью вашей повседневной жизни. Желаю мира и благополучия Магасу и Ингушетии", - добавил Цечоев.