АЗС Ливана угрожают забастовкой из-за проблем с наличием долларов в стране

ДАМАСК, 20 сен - РИА Новости. АЗС Ливана угрожают новой забастовкой в связи с нехваткой долларов, на которые они закупают сырье, заявил представитель компаний-владельцев АЗС в Ливане Фади Абу Шакра.
В минувшую среду АЗС во всем Ливане прекратили работу в качестве предупреждения из-за сложившейся ситуации с нехваткой долларов для покупки сырья. Абу Шакра сообщил газете al-Sharq al-Awsat, что в среду в забастовке приняли участие 97% заправок по стране.
"В случае, если требования нефтяного сектора не будут удовлетворены, ситуация дойдет до объявления сектором открытой забастовки на следующей неделе. Министерство энергетики с нами пока не связалось, чтобы ввести в курс дела о наличии какого-либо решения", - заявил изданию Абу Шакра. Он уточнил, что АЗС закупают нефтепродукты за доллары, а клиенты могут заплатить или долларами, или ливанскими лирами, но в большинстве случаев выбирают национальную валюту, что влечет убытки.
По данным издания, владельцы АЗС получают доллары по официальному курсу в 1,5 тысячи лир за один доллар в ЦБ Ливана, но суммы эти ограничены, поэтому им приходится обращаться в пункты обмена валют. На этой неделе владельцы АЗС обвинили владельцев обменников в завышении курса - до 1525 и в ряде случаев до 1550 лир за доллар.
Министерство энергетики Ливана пока не отреагировало на ситуацию, согласно заявлению премьер-министра Саада Харири, правительство также на последнем заседании не обсуждало данный вопрос.