Салтыковскую эстакаду в Балашихе откроют в октябре

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Движение по Салтыковской эстакаде в подмосковной Балашихе запустят в середине октября. После этого по ней смогут проезжать до 30 тысяч машин в сутки. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Юров, сообщил телеканал Движение по Салтыковской эстакаде в подмосковной Балашихе запустят в середине октября. После этого по ней смогут проезжать до 30 тысяч машин в сутки. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Юров, сообщил телеканал "360"

"Работы ведутся в соответствии с графиком. Движение по эстакаде запустят в середине октября, строители этот срок подтверждают", – отметил он.

Однако сейчас рабочие столкнулись с небольшими проблемами с выносом инженерных коммуникаций, в частности газопровода. Специалисты уже обговорили этот вопрос с ответственными за газовое хозяйство, поэтому все работы должны выполнить в срок, отметил Юров.

Салтыковская эстакада готова на 95%. Об этом заявил руководитель дорожно-транспортной инфраструктуры компании-подрядчика Алексей Чукин. Строители заканчивают дорожные работы, отсыпают подход со стороны шоссе Ильича. Эти задачи они решат примерно в течение 10 дней. После этого специалисты заасфальтируют дорогу, а в конце сентября пройдут испытательные работы. Тогда уже можно будет получать разрешение на открытие эстакады.

Салтыковская эстакада разгрузит участок дороги между шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе. Благодаря ей объединятся две федеральные магистрали.