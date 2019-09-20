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РИА Новости
Новости Подмосковья

Салтыковскую эстакаду в Балашихе откроют в октябре

19:28 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений СамаринРабочие на строительстве эстакады
Рабочие на строительстве эстакады
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Движение по Салтыковской эстакаде в подмосковной Балашихе запустят в середине октября. После этого по ней смогут проезжать до 30 тысяч машин в сутки. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Юров, сообщил телеканал "360".
"Работы ведутся в соответствии с графиком. Движение по эстакаде запустят в середине октября, строители этот срок подтверждают", – отметил он.
Однако сейчас рабочие столкнулись с небольшими проблемами с выносом инженерных коммуникаций, в частности газопровода. Специалисты уже обговорили этот вопрос с ответственными за газовое хозяйство, поэтому все работы должны выполнить в срок, отметил Юров.
Салтыковская эстакада готова на 95%. Об этом заявил руководитель дорожно-транспортной инфраструктуры компании-подрядчика Алексей Чукин. Строители заканчивают дорожные работы, отсыпают подход со стороны шоссе Ильича. Эти задачи они решат примерно в течение 10 дней. После этого специалисты заасфальтируют дорогу, а в конце сентября пройдут испытательные работы. Тогда уже можно будет получать разрешение на открытие эстакады.
Салтыковская эстакада разгрузит участок дороги между шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе. Благодаря ей объединятся две федеральные магистрали.
Путепровод введет четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов общей протяженностью более 2 километров. Длина эстакады – около 300 метров. По ней смогут проезжать 30 тысяч автомобилей в сутки.

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