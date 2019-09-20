Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T19:29Z
https://ria.ru/20190920/1558945938.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341803_0:300:3107:2048_1036x0_80_0_0_aff71941ca205dfb5c3f93945f5fe90d.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, что поможет России включиться в переговоры по Косово

19:28 20.09.2019 (обновлено: 19:29 20.09.2019)
317
© РИА Новости / ЯкутинБойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины
© РИА Новости / Якутин
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины . Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Необходимость продолжения переговоров руководства Сербии и косовоалбанских властей в новом формате позволит России активнее включиться в решение косовской проблемы, заявил РИА Новости известный политолог, доктор наук Душан Янич.
Ранее из-за возникшей напряженности был приостановлен диалог Белграда и Приштины под эгидой ЕС в Брюсселе. Причиной стало введение властями самопровозглашенной республики в ноябре 2018 года таможенных пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии. Официальный Белград требует отзыва торговых ограничений для возврата к переговорам.
Президент Сербии Александр Вучич
19 сентября, 15:15РИА Новости
Вучич попросил ООН помочь сербам мирно проголосовать в Косово
"Сейчас открылся вопрос формирования нового формата после назначения представителей США и ЕС по Западным Балканам, что приближается концепция России, согласно которой на проблемы надо смотреть целостно", - заявил политолог агентству.
"Изменения в мировой политике нам говорят о том, что Россия – серьезный игрок, которого Америка уважает, Конечно, дипломатически и политически говорится о противодействии российскому влиянию, но, по сути, сейчас она очевидный и необходимый партнер для завершения кризиса", - отметил эксперт.
По словам политолога, у России сейчас несколько вариантов влияния на переговоры Белграда и Приштины. Первая - продолжение непрямого участия через оказание поддержки, например в Совбезе ООН.
"Страны Квинты (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) ранее вытеснили Россию, чтобы не возникло контактной группы с ее участием. Новая возможность заключается в ad hoc наблюдении со стороны РФ, такая модель уже обсуждалась в 2017 году, и сейчас обсуждается в Брюсселе и США, как формирование некоего секретариата, где международные наблюдатели обменивались бы информацией", - указал Янич.
По его данным ожидаемое соглашение о всеобъемлющей нормализации отношений между Белградом и Приштиной в случае подписания должно быть утверждено Генассамблей и затем Совбезом ООН.
"Без изменения резолюции 1244 Совбеза ООН ничего не выйдет, и здесь важна роль России и возможна модель формирования некой новой переговорной "тройки", - подчеркнул собеседник агентства.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
18 сентября, 16:46РИА Новости
Меркель призвала вернуться к процессу сближения между Белградом и Приштиной
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
400001
Обсудить 0
НАТОЕвросоюзКосовоООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
РИА
Новости
Участники демонстрации в Бейруте. 20 января 2019
АЗС Ливана угрожают забастовкой из-за проблем с наличием долларов в стране
Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
В Вашингтоне рассказали о встречах Трампа на полях Генассамблеи ООН
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иранский центробанк прокомментировал новые санкции со стороны США
Лента
новостей
Посетительница музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Еврейская община возмущена осквернением памятника под Волгоградом
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
"С гиперзвуком — перекос". СМИ рассказали о бессилии США перед Россией
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР призвали отреагировать на отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Здание посольства России в Эстонии
Посла России вызвали в МИД Эстонии после слов об освобождении от нацистов
Корабль береговой охраны Украины
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
Беслан Цечоев
Мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил о своей отставке
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Джо Байден
Байден призвал Трампа обнародовать транскрипт разговора с Зеленским
Работница фермерского хозяйства в Новгородской области
В Киеве пригрозили конфисковать купленные россиянами земли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
Лента новостейМолния