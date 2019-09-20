Эксперт рассказал, что поможет России включиться в переговоры по Косово

БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Необходимость продолжения переговоров руководства Сербии и косовоалбанских властей в новом формате позволит России активнее включиться в решение косовской проблемы, заявил РИА Новости известный политолог, доктор наук Душан Янич.

Ранее из-за возникшей напряженности был приостановлен диалог Белграда и Приштины под эгидой ЕС в Брюсселе. Причиной стало введение властями самопровозглашенной республики в ноябре 2018 года таможенных пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии. Официальный Белград требует отзыва торговых ограничений для возврата к переговорам.

"Сейчас открылся вопрос формирования нового формата после назначения представителей США и ЕС по Западным Балканам, что приближается концепция России, согласно которой на проблемы надо смотреть целостно", - заявил политолог агентству.

"Изменения в мировой политике нам говорят о том, что Россия – серьезный игрок, которого Америка уважает, Конечно, дипломатически и политически говорится о противодействии российскому влиянию, но, по сути, сейчас она очевидный и необходимый партнер для завершения кризиса", - отметил эксперт.

По словам политолога, у России сейчас несколько вариантов влияния на переговоры Белграда и Приштины. Первая - продолжение непрямого участия через оказание поддержки, например в Совбезе ООН.

"Страны Квинты (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) ранее вытеснили Россию, чтобы не возникло контактной группы с ее участием. Новая возможность заключается в ad hoc наблюдении со стороны РФ, такая модель уже обсуждалась в 2017 году, и сейчас обсуждается в Брюсселе и США, как формирование некоего секретариата, где международные наблюдатели обменивались бы информацией", - указал Янич.

По его данным ожидаемое соглашение о всеобъемлющей нормализации отношений между Белградом и Приштиной в случае подписания должно быть утверждено Генассамблей и затем Совбезом ООН.

"Без изменения резолюции 1244 Совбеза ООН ничего не выйдет, и здесь важна роль России и возможна модель формирования некой новой переговорной "тройки", - подчеркнул собеседник агентства.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.