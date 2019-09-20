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РИА Новости
Теплоснабжение

Владимирские потребители задолжали "Энергосбыту Плюс" 933 млн рублей

19:14 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Задолженность потребителей "Энергосбыта Плюс" во Владимирской области за электроэнергию на начало сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6% и достигла 933 миллионов рублей, сообщает компания.

"Задолженность всех клиентов Владимирского филиала "Энергосбыт Плюс" за электроэнергию на начало сентября по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 6%, сейчас она превышает 933 миллиона рублей. Сумма неплатежей за тепловую энергию достигла почти 936 миллионов рублей, что на 7,8% выше аналогичных показателей 2018 года", - говорится в сообщении.

"Напомним, что обязательными условиями для подписания актов готовности к отопительному периоду являются как выполнение технических мероприятий на инженерных системах дома, так и отсутствие долгов за энергоресурсы", – отметил директор этого филиала Валерий Маковский.
Энергокомпания поясняет, что работает над снижением объемов долговых обязательств - на сегодняшний день в суд направлено 710 заявлений о взыскании задолженности с юрлиц и более 20 тысяч заявлений о взыскании задолженности с физических лиц, также компанией произведено 5 696 отключений электричества у населения и 115 подобных ограничений у организаций и предприятий.
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"Энергосбыт Плюс" - объединенная энергосбытовая компания группы "Т Плюс". В нее входят 13 филиалов на территории РФ. Компания обладает статусом гарантирующего поставщика в Свердловской, Кировской, Оренбургской областях и в Удмуртии. Филиалы компании обслуживают более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.
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