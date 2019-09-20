Владимирские потребители задолжали "Энергосбыту Плюс" 933 млн рублей

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Задолженность потребителей "Энергосбыта Плюс" во Владимирской области за электроэнергию на начало сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6% и достигла 933 миллионов рублей, сообщает компания.

"Задолженность всех клиентов Владимирского филиала "Энергосбыт Плюс" за электроэнергию на начало сентября по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 6%, сейчас она превышает 933 миллиона рублей. Сумма неплатежей за тепловую энергию достигла почти 936 миллионов рублей, что на 7,8% выше аналогичных показателей 2018 года", - говорится в сообщении.

"Напомним, что обязательными условиями для подписания актов готовности к отопительному периоду являются как выполнение технических мероприятий на инженерных системах дома, так и отсутствие долгов за энергоресурсы", – отметил директор этого филиала Валерий Маковский.

Энергокомпания поясняет, что работает над снижением объемов долговых обязательств - на сегодняшний день в суд направлено 710 заявлений о взыскании задолженности с юрлиц и более 20 тысяч заявлений о взыскании задолженности с физических лиц, также компанией произведено 5 696 отключений электричества у населения и 115 подобных ограничений у организаций и предприятий.