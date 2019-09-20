МИД КНДР поддержал намерение Трампа изменить подход в отношениях ряда стран

ТОКИО, 20 сен – РИА Новости. Представитель МИД КНДР приветствовал слова президента США Дональда Трампа о несправедливости действий по "ливийской модели" в отношении Пхеньяна и высоко оценил "политическое чутье и характер" американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.

"С интересом читал сообщение о том, что президент США Трамп отметил несправедливость метода "отказа от ядерного оружия по ливийской модели" и выступил за "новый метод" для улучшения корейско-американских отношений", - говорится в обнародованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении посла по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гира.

По словам представителя МИД КНДР, он хоть и не знает "в полном смысле содержание "нового метода", о котором упомянул президент Трамп", но полагает, что "смысл его заявления заключается в том, что наилучший выбор – укрепление доверия друг к другу между обеими сторонами – КНДР и США и поэтапное решение дел по одному, начиная с возможного".

"Независимо от содержательности его заявления, считаю, что политическое решение президента Трампа, который пытается решить новой альтернативой с пониманием невозможности решения дел по старому методу, представляет собой проявление свойственного ему политического ощущения и характера. Предыдущие правители США не смогли и не могут думать об этом", - отмечается в заявлении.

Ким Мен Гир также поприветствовал решение Дональда Трампа об увольнении Джона Болтона с поста советника президента по национальной безопасности, назвав последнего "неудобным склочником, относившемся ко всему в отсталых от эпохи рамках".