Еврейская община возмущена осквернением памятника под Волгоградом

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Российский еврейский конгресс (РЕК) выразил возмущение в связи с осквернением памятника жертвам холокоста в Волгоградской области, говорится в официальном заявлении пресс-службы конгресса, опубликованном в пятницу.

Ранее сообщалось, что в селе Аксай Волгоградской области неизвестные осквернили памятный знак жертвам Холокоста, установленный менее года назад, в ноябре 2018 года, в рамках мемориальной программы РЕК "Вернуть достоинство". Полицейские задержали вандала, им оказался 30-летний местный житель.

"Это преступление оскорбляет не только память тех 68 евреев, невинно казненных в этом месте, и не только еврейскую общину, но и всех, кто был причастен к созданию и открытию монумента. Это и региональные власти, краеведы, местные жителей, присутствовавшие на открытии памятника в ноябре прошлого года", - говорится документе.

В РЕК отметили работу полиции, которая по горячим следам задержала подозреваемого. "Российский еврейский конгресс продолжит внимательно следить за ходом следствия. Призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование и достоверно установить, нет ли в нем антисемитской подоплеки", - сказано в пресс-релизе.

Мемориал в Аксае установлен на месте массового расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны. Он создан еврейской общиной Волгограда при поддержке РЕК. Это первый случай вандализма за всю 10-летнюю историю мемориальной программы "Вернуть достоинство", замечают в конгрессе.