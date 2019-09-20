Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T19:07Z
https://ria.ru/20190920/1558945177.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155352/23/1553522393_0:319:2730:1855_1036x0_80_0_0_e17d972000304f788582d8c72d5aa0d6.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Еврейская община возмущена осквернением памятника под Волгоградом

19:07 20.09.2019
820
© РИА Новости / Антон СкрипуновПосетительница музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Посетительница музея Аушвиц-Биркенау в Польше
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Российский еврейский конгресс (РЕК) выразил возмущение в связи с осквернением памятника жертвам холокоста в Волгоградской области, говорится в официальном заявлении пресс-службы конгресса, опубликованном в пятницу.
Ранее сообщалось, что в селе Аксай Волгоградской области неизвестные осквернили памятный знак жертвам Холокоста, установленный менее года назад, в ноябре 2018 года, в рамках мемориальной программы РЕК "Вернуть достоинство". Полицейские задержали вандала, им оказался 30-летний местный житель.
"Это преступление оскорбляет не только память тех 68 евреев, невинно казненных в этом месте, и не только еврейскую общину, но и всех, кто был причастен к созданию и открытию монумента. Это и региональные власти, краеведы, местные жителей, присутствовавшие на открытии памятника в ноябре прошлого года", - говорится документе.
В РЕК отметили работу полиции, которая по горячим следам задержала подозреваемого. "Российский еврейский конгресс продолжит внимательно следить за ходом следствия. Призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование и достоверно установить, нет ли в нем антисемитской подоплеки", - сказано в пресс-релизе.
Мемориал в Аксае установлен на месте массового расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны. Он создан еврейской общиной Волгограда при поддержке РЕК. Это первый случай вандализма за всю 10-летнюю историю мемориальной программы "Вернуть достоинство", замечают в конгрессе.
Участники программы исследуют и приводят в порядок места массовых казней и захоронений жертв Холокоста в годы войны, устанавливают на этих местах памятники, ведут восстановление имен и поиск новых мест захоронений. Всего в России более 500 таких мест. Как сообщил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер, в ближайшее время планируется открыть 20 памятников.
Гвардии полковник Эмиль Зигель на церемонии открытия памятника евреям - жертвам нацистов в Минводах
18 сентября, 13:12Религия и мировоззрение
Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Волгоградской области
3831358
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеЮрий КаннеревреиНовости - Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгрессМемориалМоскваВолгоградская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп удивлен снимком Трюдо в коричневом гриме
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Корабль береговой охраны Украины
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала резолюцию ЕП об исторической памяти
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
"С гиперзвуком — перекос". СМИ рассказали о бессилии США перед Россией
Работница фермерского хозяйства в Новгородской области
В Киеве пригрозили конфисковать купленные россиянами земли
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи
Здание посольства России в Эстонии
Посла России вызвали в МИД Эстонии после слов об освобождении от нацистов
Статуя Фемиды
Бывшего мэра города в Липецкой области заключили под домашний арест
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Портрет генерального секретаря движения Хезболлах Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане
Иран уничтожит Саудовскую Аравию в случае войны, заявил лидер "Хезболлах"
Театр
В Театре.doc заявили о провокации во время спектакля о войне в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
Лента новостейМолния