СМИ сообщили об освобождении похищенного в Ливане родственника жены Асада

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Злоумышленники освободили похищенного ими ранее сирийского бизнесмена Мирхифа аль-Ахраса - двоюродного брата жены сирийского президента Башара Асада, не исключена выплата выкупа в 2 миллиона долларов, сообщает портал Злоумышленники освободили похищенного ими ранее сирийского бизнесмена Мирхифа аль-Ахраса - двоюродного брата жены сирийского президента Башара Асада, не исключена выплата выкупа в 2 миллиона долларов, сообщает портал al-Araby al-Jadeed

Национальное ливанское агентство NNA проинформировало ранее, что в ночь на четверг аль-Ахрас был освобожден из плена после интенсивных переговоров с похитителями, в которых участвовал гендиректор Управления национальной безопасности Ливана Аббас Ибрагим.

По данным агентства, бизнесмен, сын дяди жены сирийского президента Асмы Асад, был похищен 12 сентября на международной трассе Бейрут-Дамаск в районе города Аляй. Позже автомобиль бизнесмена был обнаружен, но его самого в нем не было.

По данным сирийских источников al-Araby al-Jadeed, похитители "вероятнее всего" получили выкуп в 2 миллиона долларов и оставили аль-Ахраса в районе одного из множества нелегальных переходов на границе Сирии и Ливана в районе Хермель. Сообщается, что аль-Ахрас уже находится в сирийском городе Хомс.

Издание утверждает, что похитители звонили жене бизнесмена с сирийского номера и угрожали убить его в случае неуплаты выкупа.