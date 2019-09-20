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РИА Новости

СМИ сообщили об освобождении похищенного в Ливане родственника жены Асада

19:06 20.09.2019
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© REUTERS / Aziz TaherПоследствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
© REUTERS / Aziz Taher
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Злоумышленники освободили похищенного ими ранее сирийского бизнесмена Мирхифа аль-Ахраса - двоюродного брата жены сирийского президента Башара Асада, не исключена выплата выкупа в 2 миллиона долларов, сообщает портал al-Araby al-Jadeed.
Национальное ливанское агентство NNA проинформировало ранее, что в ночь на четверг аль-Ахрас был освобожден из плена после интенсивных переговоров с похитителями, в которых участвовал гендиректор Управления национальной безопасности Ливана Аббас Ибрагим.
По данным агентства, бизнесмен, сын дяди жены сирийского президента Асмы Асад, был похищен 12 сентября на международной трассе Бейрут-Дамаск в районе города Аляй. Позже автомобиль бизнесмена был обнаружен, но его самого в нем не было.
По данным сирийских источников al-Araby al-Jadeed, похитители "вероятнее всего" получили выкуп в 2 миллиона долларов и оставили аль-Ахраса в районе одного из множества нелегальных переходов на границе Сирии и Ливана в районе Хермель. Сообщается, что аль-Ахрас уже находится в сирийском городе Хомс.
Министерство финансов США в Вашингтоне
13 сентября, 18:18РИА Новости
США потребовали от Ливана срочно ликвидировать попавший под санкции банк
Издание утверждает, что похитители звонили жене бизнесмена с сирийского номера и угрожали убить его в случае неуплаты выкупа.
По данным издания, Мирхифу аль-Ахрасу принадлежит завод по производству оливкового масла, также его бизнес связан с банками в Сирии и Иордании. Его 68-летний отец Турейф аль-Ахрас, по данным издания, входит в список 100 самых богатых сирийцев и является одним из крупнейших экспортеров и импортеров в САР.
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