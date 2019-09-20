Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T19:02Z
https://ria.ru/20190920/1558944956.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40811/17/408111702_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_110d36082a1f55be071e17705ca99bb7.jpg
РИА Новости

Детский технопарк "На Зорге" в субботу проведет "Парк-Фест"

19:02 20.09.2019
5
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВиды Ходынского поля
Виды Ходынского поля
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Второй фестиваль "Городские проекты" проведет в субботу на территории московского парка "Ходынское поле" детский технопарк "На Зорге", сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Москвичей и гостей столицы ждут интерактивные лекции от архитекторов и наставников детского технопарка Натальи и Руслана Миличихиных, "Театр-музей ЭМОЦИИ", практикум "Чистый город" для будущих программистов, который проведут руководители по робототехнике и программированию технопарка Татьяна Панина и Сергей Викторов. Также в программе - практикум для начинающих фотографов "Мои Фотоистории" и мастер-класс по созданию фигур, объектов и украшений из картона.
"Проведение детским технопарком "На Зорге" подобных фестивалей – отличная и многообещающая инициатива: в предыдущем мероприятии приняло участие около 300 человек, а в эти выходные гостей ожидается гораздо больше. Таким образом детский технопарк не просто демонстрирует местным школьникам свои возможности для раскрытия их творческого потенциала и помогает в выборе дальнейшей профессии, но и вовлекает местных жителей в совместную работу по преобразованию города", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента Алексея Фурсина.
000000
Обсудить 0
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Рекомендуем
Москва
Детские технопарки Москвы примут участие в технобаттле "Формула Студент"
РИА
Новости
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Число кредитов с поручительством для МСП в Москве выросло на 17%
Вид на Кельнский собор в Кельне
Производители детских товаров из Москвы представили продукцию в Германии
Города России. Чебоксары
Более 200 чувашских школьников получат знания в области цифровых технологий
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф анонсировал встречу глав МИД стран-участниц ядерной сделки
Ученики в школе
Эксперты узнали, сколько учащихся считают сложным выбор профессии будущего
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Минтранс допустил отказ от договора об управлении железной дорогой Армении
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
В Новгороде Медведев примет участие в форуме "Среда для жизни: города"
Урок информатики
В РПЦ прокомментировали возможное исключение основ религий из программ школ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко вынес взыскания чиновникам после инцидента педагога с учеником
В операционной
В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии властей Франции к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния