Детский технопарк "На Зорге" в субботу проведет "Парк-Фест"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Второй фестиваль "Городские проекты" проведет в субботу на территории московского парка "Ходынское поле" детский технопарк "На Зорге", сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Москвичей и гостей столицы ждут интерактивные лекции от архитекторов и наставников детского технопарка Натальи и Руслана Миличихиных, "Театр-музей ЭМОЦИИ", практикум "Чистый город" для будущих программистов, который проведут руководители по робототехнике и программированию технопарка Татьяна Панина и Сергей Викторов. Также в программе - практикум для начинающих фотографов "Мои Фотоистории" и мастер-класс по созданию фигур, объектов и украшений из картона.
"Проведение детским технопарком "На Зорге" подобных фестивалей – отличная и многообещающая инициатива: в предыдущем мероприятии приняло участие около 300 человек, а в эти выходные гостей ожидается гораздо больше. Таким образом детский технопарк не просто демонстрирует местным школьникам свои возможности для раскрытия их творческого потенциала и помогает в выборе дальнейшей профессии, но и вовлекает местных жителей в совместную работу по преобразованию города", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента Алексея Фурсина.