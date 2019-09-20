Детский технопарк "На Зорге" в субботу проведет "Парк-Фест"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Второй фестиваль "Городские проекты" проведет в субботу на территории московского парка "Ходынское поле" детский технопарк "На Зорге", сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Москвичей и гостей столицы ждут интерактивные лекции от архитекторов и наставников детского технопарка Натальи и Руслана Миличихиных, "Театр-музей ЭМОЦИИ", практикум "Чистый город" для будущих программистов, который проведут руководители по робототехнике и программированию технопарка Татьяна Панина и Сергей Викторов. Также в программе - практикум для начинающих фотографов "Мои Фотоистории" и мастер-класс по созданию фигур, объектов и украшений из картона.