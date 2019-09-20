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РИА Новости

В Газе около 40 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

18:58 20.09.2019
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© REUTERS / Mohamad TorokmanПалестинец во время протеста в израильском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан
Палестинец во время протеста в израильском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан
© REUTERS / Mohamad Torokman
Палестинец во время протеста в израильском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан . Архивное фото
ГАЗА, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере 39 палестинцев получили в пятницу ранения в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Сегодня в секторе Газа 39 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, 26 из них ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
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"Два сотрудника минздрава получили ранения во время выполнения своих обязанностей", - добавил он.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 75-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.
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