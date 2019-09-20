Аппарат омбудсмена: россияне стали больше интересоваться делами государства

Актриса Александра Черкасова-Служитель стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Гражданское общество России стало больше интересоваться государственными делами, заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ по итогам заседания рабочей группы по мониторингу регионального законодательства о публичных мероприятиях.

"Двадцатого сентября в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы по мониторингу регионального законодательства о публичных мероприятиях... Сотрудники аппарата уполномоченного регулярно проводят мониторинг публичных мероприятий. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что развитие гражданского общества в России ведет к постоянному повышению заинтересованности населения в государственных делах", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По мнению членов аппарата, такая тенденция говорит о необходимости анализа региональных законов по поводу проведении митингов и других общественных мероприятий, обеспечения права граждан, а также изучения подобного опыта зарубежных стран.