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РИА Новости

Аппарат омбудсмена: россияне стали больше интересоваться делами государства

18:36 20.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктриса Александра Черкасова-Служитель стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве
Актриса Александра Черкасова-Служитель стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Гражданское общество России стало больше интересоваться государственными делами, заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ по итогам заседания рабочей группы по мониторингу регионального законодательства о публичных мероприятиях.
"Двадцатого сентября в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы по мониторингу регионального законодательства о публичных мероприятиях... Сотрудники аппарата уполномоченного регулярно проводят мониторинг публичных мероприятий. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что развитие гражданского общества в России ведет к постоянному повышению заинтересованности населения в государственных делах", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
По мнению членов аппарата, такая тенденция говорит о необходимости анализа региональных законов по поводу проведении митингов и других общественных мероприятий, обеспечения права граждан, а также изучения подобного опыта зарубежных стран.
В рабочую группу вошли представители правозащитных организаций, а том числе омбудсмены Москвы и Московской области Татьяна Потяева и Екатерина Семенова. В качестве научных экспертов на мероприятии присутствовали директор Института открытого образования Алексей Мартынов, директор по науке фонда "Общественное мнение" Елена Петренко и профессор РАНХиГС, председатель правления Российской ассоциации политической науки Лидия Тимофеева.
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