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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале капитально отремонтировали более 90 домов

18:07 20.09.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Капремонт 92 домов завершен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает правительство региона.
О ходе выполнения региональной и адресной программ капитального ремонта многоквартирных домов отчитались представители муниципалитетов на совещании, прошедшем в режиме видеоселектора. Его провел заместитель губернатора Сергей Карасев.
"Местные власти подробно рассказали о работах, которые сейчас ведутся в округе. На 1 сентября этого года 69 капитальных и 23 деревянных дома уже готовы на 100%. На остальных объектах работы продолжаются. Это не только непосредственно строительно-монтажная деятельность (исполнение на таких домах близится к завершению), но и проектная работа", - говорится в сообщении.
В краткосрочный план региональной программы вошли 232 капитальных, а в адресную – 152 деревянных дома.
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Карасев рекомендовал руководству городов и районов ЯНАО взять под особый контроль сроки завершения работ, проводимых подрядными организациями по договорам, заключенным в этом году.
"Проведение капитального ремонта, подчеркиваю, характеризуется высокой социальной значимостью. Контроль над проведением работ должен быть тотальным и регулярным на всех этапах реализации региональной программы капитального ремонта, чтобы добиться качественного и своевременного исполнения региональной программы, а также оперативно реагировать, если подрядчик допускает нарушения. В вопросах приемки выполненных работ необходимо продолжать тесное взаимодействие с общественниками", - приводятся в сообщении слова замглавы региона.
Все работы по капитальному ремонту должны быть завершены до конца декабря 2019 года, уточняют власти.
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