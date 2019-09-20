На Ямале капитально отремонтировали более 90 домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Капремонт 92 домов завершен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает правительство региона.

О ходе выполнения региональной и адресной программ капитального ремонта многоквартирных домов отчитались представители муниципалитетов на совещании, прошедшем в режиме видеоселектора. Его провел заместитель губернатора Сергей Карасев.

"Местные власти подробно рассказали о работах, которые сейчас ведутся в округе. На 1 сентября этого года 69 капитальных и 23 деревянных дома уже готовы на 100%. На остальных объектах работы продолжаются. Это не только непосредственно строительно-монтажная деятельность (исполнение на таких домах близится к завершению), но и проектная работа", - говорится в сообщении.

В краткосрочный план региональной программы вошли 232 капитальных, а в адресную – 152 деревянных дома.

Карасев рекомендовал руководству городов и районов ЯНАО взять под особый контроль сроки завершения работ, проводимых подрядными организациями по договорам, заключенным в этом году.

"Проведение капитального ремонта, подчеркиваю, характеризуется высокой социальной значимостью. Контроль над проведением работ должен быть тотальным и регулярным на всех этапах реализации региональной программы капитального ремонта, чтобы добиться качественного и своевременного исполнения региональной программы, а также оперативно реагировать, если подрядчик допускает нарушения. В вопросах приемки выполненных работ необходимо продолжать тесное взаимодействие с общественниками", - приводятся в сообщении слова замглавы региона.