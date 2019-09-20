Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T18:01Z
https://ria.ru/20190920/1558942533.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_170:0:2649:1394_1036x0_80_0_0_a4b44e17c82340e790d9c5362e292e44.jpg
РИА Новости

Жителя Башкирии заподозрили в развращении пяти малолетних девочек

18:01 20.09.2019
22358
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 20 сен - РИА Новости. Правоохранители Башкирии задержали местного жителя по подозрению в развратных действиях в отношении пяти малолетних девочек, сообщили в СУСК РФ по региону.
Фигурантом дела по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" стал 63-летний житель города Октябрьского.
"В августе этого года около городской автостоянки мужчина продемонстрировал свой половой орган девочкам 9 и 11 лет. Родители девочек вызвали полицию, и злоумышленник был вскоре установлен и задержан по горячим следам", - сообщает башкирский следком.
В ходе расследования уголовного дела следователи проверили причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному на территории города в июле 2019 года в отношении троих девочек, также не достигших 12-летнего возраста. "Потерпевшие дети опознали в мужчине злоумышленника. Ему предъявили обвинение, суд арестовал мужчину", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Автомобиль Следственного комитета рядом с территорией ангара, в котором хранятся обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
25 июля, 14:24РИА Новости
В Омске у фотографа нашли терабайт интимных снимков школьниц
66874210
Обсудить 2
Республика БашкортостанРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Березовый лес
Охотник, которого искали два дня в кировском лесу, умер на руках волонтеров
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Александр Габышев
Якутского шамана выпустили из психбольницы, сообщил источник
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии Золотая семерка в ЦДЛ
"Бог ему судья": фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Заседание Совета Федерации РФ
Власти Башкирии помогут двухлетней девочке со сросшимися пальцами
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя
В Уфе допросили семерых коллег экс-дознавательницы по делу об изнасиловании
Здание Белого дома в Вашингтоне
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французский властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния