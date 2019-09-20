Жителя Башкирии заподозрили в развращении пяти малолетних девочек

УФА, 20 сен - РИА Новости. Правоохранители Башкирии задержали местного жителя по подозрению в развратных действиях в отношении пяти малолетних девочек, сообщили в СУСК РФ по региону.

Фигурантом дела по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" стал 63-летний житель города Октябрьского.

"В августе этого года около городской автостоянки мужчина продемонстрировал свой половой орган девочкам 9 и 11 лет. Родители девочек вызвали полицию, и злоумышленник был вскоре установлен и задержан по горячим следам", - сообщает башкирский следком.

В ходе расследования уголовного дела следователи проверили причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному на территории города в июле 2019 года в отношении троих девочек, также не достигших 12-летнего возраста. "Потерпевшие дети опознали в мужчине злоумышленника. Ему предъявили обвинение, суд арестовал мужчину", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.