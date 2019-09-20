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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Медведев посетил в Новгородской области уникальный островной храм XIII века

18:00 20.09.2019 (обновлено: 18:47 20.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время осмотра церкви святого Николы на Липне. 20 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время осмотра церкви святого Николы на Липне. 20 сентября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время осмотра церкви святого Николы на Липне. 20 сентября 2019
ОСТРОВ ЛИПНО (Новгородская обл.), 20 сен - РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в Новгородскую область в пятницу посетил уникальный островной храм Николая Чудотворца на Липне XIII века.
Церковь расположена на острове Липно в устье реки Мста в 9 километрах от Новгорода. Регулярного сообщения с островом нет, сюда можно добраться либо примерно за час на катерах, либо зимой по льду.
Объект охраняется ЮНЕСКО, однако в связи с ветхим состоянием закрыт для показа.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев после осмотра церкви святого Николы на Липне. 20 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после осмотра церкви святого Николы на Липне
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после осмотра церкви святого Николы на Липне. 20 сентября 2019
В сентябре 2016 года на острове и в церкви с частной поездкой побывали президент РФ Владимир Путин и глава правительства Медведев. По ее итогам было принято решение о том, что министерство культуры профинансирует восстановление этого памятника древнерусского зодчества. Реставрационные работы, оцененные в 21 миллиона рублей, начались в 2017 году и будут завершены в ноябре 2019 года.
Медведев отметил, что впечатления от сегодняшнего визита великолепные. Он вспомнил, как приезжал три года назад на остров с президентом РФ и увидел, в каком прискорбном состоянии находится этот уникальный храм.
Он поблагодарил тех, "чьими трудами этот храм теперь возрожден", и отметил, что в его стенах предстоит еще масса исследований, в частности, по фрескам".
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Согласно новгородским летописям, монастырская церковь Николы на Липне была основана в 1292 году. Она была частью Николо-Липнинского монастыря, который как архитектурно-функциональный комплекс перестал существовать в начале XIX века.
По преданию, церковь воздвигли близ места, где примерно за 180 лет до того была обретена чудотворная икона Святителя Николая, от которой исцелился новгородский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха.
Церковь Николы на Липне - один из первых каменных храмов, возведенных на Руси после монгольского нашествия. Летопись называет строителем Никольской церкви новгородского архиепископа Климента. В начале XVII века Липнинский храм был разорен шведами и длительное время пребывал в запустении, а в 1677 году церковь еще и пострадала от молнии.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра церкви святого Николы на Липне. 20 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра церкви святого Николы на Липне
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра церкви святого Николы на Липне. 20 сентября 2019
От этих невзгод храм уже не оправится: в XIX веке в Никольской церкви совершают службу уже только дважды в год, а после революции, из-за отсутствия богослужений, храм даже не пришлось официально закрывать.
В годы Великой Отечественной войны церковь оказалась на линии фронта и подверглась мощному артиллерийскому обстрелу, но, несмотря на значительные разрушения, выстояла.
К 1960 году храм был впервые исследован новгородскими реставраторами. Из первоначального убранства церкви сохранились сильно поврежденные фрагменты фресок и знаменитый храмовый образ св.Николы. Икона была написана в 1294 году для церкви Николы на Липне на деньги купца, она принадлежит к числу самых выдающихся и запоминающихся образов древнерусского искусства.
Как рассказала генеральный директор Новгородского музея-заповедника Наталья Герасимова, в храме обнаружена фреска, которая является самым древним изображением князя Владимира в лике святого.
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Религия и мировоззрениеНиколай ЧудотворецДмитрий МедведевНовгородская область
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