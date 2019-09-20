В ЯНАО в городе Губкинский строят дома для переселения из аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Одиннадцать домов строятся в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для переселения людей из аварийного жилья, сообщает в пятницу правительство региона.
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов написал в своем Instagram, что в регионе будет расселен 1 миллион квадратных метров аварийного жилья.
"Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ставит амбициозную цель: за пять лет избавить регион от миллиона аварийных квадратов жилья. Это потребует заметного оживления строительства на территории всего округа. Губкинский подошел к решению вопроса комплексно: одновременно с возведением домов в разных частях города начинается застройка новых микрорайонов", - говорится в сообщении.
В то же время активизировалась работа по признанию домов аварийными.
"Для нашего города это очень острый вопрос. У нас много деревянного фонда, около 40% от общего количества. Нам нужно срочно и с пониманием решать вопрос переселения именно из аварийного жилья. Сейчас мы строим 11 домов капитального исполнения, которые 100% пойдут на улучшение жилищных условий губкинцев, проживающих в аварийных домах. Тридцать два дома будут расселяться под текущее строительство. В городе 58 аварийных домов, до конца года планируем признать таковыми еще 22", - приводятся в сообщении слова главы Губкинского Андрея Гаранина.
Сейчас в округе вносят изменения в жилищные программы, в том числе внедряют новые механизмы в программу переселения из аварийного жилья. Переехать можно будет и на юг Тюменской области в рамках программы "Сотрудничество". Губернатор заверил, что все эти меры получат дополнительное финансирование, что позволит десяткам тысяч ямальских семей решить квартирный вопрос до 2025 года.
"Мы понимаем, что темп строительства нам нужно постоянно поддерживать на высоком уровне, на том уровне, который у нас сейчас. Мы в сжатые сроки отвели земельные участки в 17 микрорайоне на 16 тысячах квадратных метров жилой застройки, это около 300 квартир, и в 15 микрорайоне – на четыре пятиэтажных дома, 14,5 тысячи квадратных метров или 292 квартиры. Мы хотим, чтобы уже в этом году подрядные организации, которые будут строить эти дома, начали бить сваи. Необходимо набрать хороший ритм, чтобы оперативно вводить эти дома и переселять в них жильцов аварийных деревяшек", - отметил Гаранин.