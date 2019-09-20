В ЯНАО в городе Губкинский строят дома для переселения из аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Одиннадцать домов строятся в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для переселения людей из аварийного жилья, сообщает в пятницу правительство региона.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов написал в своем Instagram, что в регионе будет расселен 1 миллион квадратных метров аварийного жилья.

"Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ставит амбициозную цель: за пять лет избавить регион от миллиона аварийных квадратов жилья. Это потребует заметного оживления строительства на территории всего округа. Губкинский подошел к решению вопроса комплексно: одновременно с возведением домов в разных частях города начинается застройка новых микрорайонов", - говорится в сообщении.

В то же время активизировалась работа по признанию домов аварийными.

"Для нашего города это очень острый вопрос. У нас много деревянного фонда, около 40% от общего количества. Нам нужно срочно и с пониманием решать вопрос переселения именно из аварийного жилья. Сейчас мы строим 11 домов капитального исполнения, которые 100% пойдут на улучшение жилищных условий губкинцев, проживающих в аварийных домах. Тридцать два дома будут расселяться под текущее строительство. В городе 58 аварийных домов, до конца года планируем признать таковыми еще 22", - приводятся в сообщении слова главы Губкинского Андрея Гаранина.

Сейчас в округе вносят изменения в жилищные программы, в том числе внедряют новые механизмы в программу переселения из аварийного жилья. Переехать можно будет и на юг Тюменской области в рамках программы "Сотрудничество". Губернатор заверил, что все эти меры получат дополнительное финансирование, что позволит десяткам тысяч ямальских семей решить квартирный вопрос до 2025 года.