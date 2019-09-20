SputnikPro начал сотрудничать с индийским образовательным фондом

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik начало цикл лекций проекта SputnikPro для индийского образовательного фонда "Бхаратия Видья Бхаванс". В пятницу перед будущими журналистами, собравшимися на площадке хаба Sputnik в Нью-Дели, выступили руководитель дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков и замглавы объединенной дирекции иновещания Татьяна Кухарева. Модератором сессии стала Ольга Дычева, руководитель хаба в Нью-Дели, который принимал участие в организации цикла лекций.

Первая лекция для аспирантов факультета журналистики и массовых коммуникацией фонда "Бхаратия Видья Бхаванс" была посвящена современным цифровым трендам и теме фейковых новостей. "Мы можем похвастаться уже немалым опытом проведения подобных сессий для индийской аудитории, – рассказал Василий Пушков. – В прошлом семестре мастер-классы SputnikPro были организованы для студентов Школы журналистики Делийского университета и Института массовых коммуникаций Индии, а сегодня мы начинаем новый цикл лекций, уже для фонда "Брахатия Видья Бхаванс". Нам лестно видеть такой интерес к нашей работе со стороны молодых специалистов из Индии, и мы всегда рады поделиться опытом и обменяться мнениями с коллегами".

После лекции аспиранты факультета журналистики и массовых коммуникацией поделились со Sputnik своими впечатлениями: "Это крайне полезный опыт для всех нас. Во время конференции мы узнали, как появляются фейковые новости и что мы должны делать, чтобы решить данную проблему. Как журналисты, мы несем ответственность за это, и мы обязательно прислушаемся к рекомендациям, данным нам экспертами Sputni, т.к. это наверняка пригодится нам в будущем", - сказал Девеш Кундвани.

"Я хотела бы поблагодарить Sputnik и наш колледж за эту прекрасную возможность, так как это отличный способ для расширения нашего кругозора. Лекция была очень интересная и интерактивная, а вопросы на наши ответы - блестящими, безусловно, нам есть о чем задуматься", - отметила Таня Триверди.

Преподаватель Рамеш Прасад Саху, в свою очередь, подчеркнул: "Дискуссия и атмосфера были очень хорошими. На мой взгляд, важнее всего то, что у наших студентов была возможность познакомиться со Sputnik, узнать новые факты о журналистике и способах борьбы с глобальными вызовами".

Образовательный фонд "Бхаратия Видья Бхаванс" – некоммерческая организация, образованная в 1938 году. Лауреат Национальной премии имени Садбхаваны и Международной премии мира Ганди. Имеет более 100 филиалов в Индии и семь за рубежом. В состав фонда входят школы, профессиональные колледжи, курсы по повышению квалификации.

© Sputnik SputnikPro начал сотрудничать с индийским образовательным фондом © Sputnik SputnikPro начал сотрудничать с индийским образовательным фондом