Медведев подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года

ОСТРОВ ЛИПНО (Новгородская область), 20 сен - РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года.

После участия в урбанистическом форуме в Новгороде глава правительства приехал на остров Липно, где осмотрел уникальный памятник древнерусского зодчества - храм Николы на Липне XIII века.

Медведев отметил, что "такие места, как и масса других значимых мест в нашей стране, должны быть притягательны и для тех, кто совершает паломнические визиты, и просто для того, чтобы развивать туризм".

"Причем туризм не только большой, но и региональный, и в малых городах. Как, например, на острове, где мы находимся", - сказал он.

"Для того чтобы все это делать, нужен документ. Я подписал стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года", - сообщил Медведев журналистам на острове Липно. "Надеюсь, она будет наполнена реальными делами", - отметил он.

Министр экономического развития Максим Орешкин пояснил журналистам, что цель стратегии - "создать в России качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внутри страны, так и из-за границы за счет своего высокого качества".

"Для этого нам придется очень серьезно увеличить инвестиции в туристическую отрасль. По тем цифрам, которые заложены в стратегию - это трехкратное увеличение. Это и строительство так называемой тяжелой инфраструктуры дорог, транспортных путей, и так называемой мягкой инфраструктуры - развитие сервиса вокруг туристических объектов", - сказал министр.

Орешкин сообщил, что "будет специальная отдельная программа по инвестициям в туристическую инфраструктуру". "Со следующего года мы это все запускаем и будем подробно рассказывать про каждый этап того, что будем делать", - добавил он.