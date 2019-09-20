Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T18:10Z
https://ria.ru/20190920/1558941342.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155884/31/1558843135_0:0:3044:1713_1036x0_80_0_0_1b238249b6150244bcd907bebf4ccd84.jpg
РИА Новости
Туризм

Медведев подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года

17:36 20.09.2019 (обновлено: 18:10 20.09.2019)
413
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ОСТРОВ ЛИПНО (Новгородская область), 20 сен - РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года.
После участия в урбанистическом форуме в Новгороде глава правительства приехал на остров Липно, где осмотрел уникальный памятник древнерусского зодчества - храм Николы на Липне XIII века.
Медведев отметил, что "такие места, как и масса других значимых мест в нашей стране, должны быть притягательны и для тех, кто совершает паломнические визиты, и просто для того, чтобы развивать туризм".
"Причем туризм не только большой, но и региональный, и в малых городах. Как, например, на острове, где мы находимся", - сказал он.
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
13 сентября, 17:28Туризм
Путин поручил оценить воздействие туризма на Байкал
"Для того чтобы все это делать, нужен документ. Я подписал стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года", - сообщил Медведев журналистам на острове Липно. "Надеюсь, она будет наполнена реальными делами", - отметил он.
Министр экономического развития Максим Орешкин пояснил журналистам, что цель стратегии - "создать в России качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внутри страны, так и из-за границы за счет своего высокого качества".
"Для этого нам придется очень серьезно увеличить инвестиции в туристическую отрасль. По тем цифрам, которые заложены в стратегию - это трехкратное увеличение. Это и строительство так называемой тяжелой инфраструктуры дорог, транспортных путей, и так называемой мягкой инфраструктуры - развитие сервиса вокруг туристических объектов", - сказал министр.
Орешкин сообщил, что "будет специальная отдельная программа по инвестициям в туристическую инфраструктуру". "Со следующего года мы это все запускаем и будем подробно рассказывать про каждый этап того, что будем делать", - добавил он.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выражала надежду, что в ближайшее время утвердят стратегию развития туризма РФ до 2035 года, разработанную министерством экономического развития и Федеральным агентством по туризму.
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова
12 сентября, 15:00Туризм
В Ростуризме назвали основные кадровые проблемы в туристической отрасли
211004
Обсудить 1
ТуризмЗарина ДогузоваТуризмтуристыНовости - ТуризмДмитрий МедведевРостуризмРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
РИА
Новости
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
Сезонное отключение горячей воды
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Лента
новостей
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров
Российский предприниматель Виктор Бут
Виктор Бут: первая за семь лет встреча с семьей была шоком, еле узнал дочь
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Люди во время штурма Зоны 51
На "штурм" "Зоны 51" собрались более двух тысяч человек
Полный мужчина
Эксперты развеяли миф о причинах появления "пивного живота"
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французский властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния