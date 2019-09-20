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РИА Новости

РКН требует ограничить доступ к странице с оскорблением флага России

17:34 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель Роскомнадзора Александр Жаров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 16 апреля 2019
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 16 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к операторам связи с требованием ограничить доступ на территории России к странице сайта HyperComments, на которой размещено оскорбляющее флаг России изображение, сообщается на официальном сайте ведомства.
"Роскомнадзор через Единый реестр запрещенной информации направил операторам связи требование ограничить доступ на территории России к странице интернет-портала HyperComments, на которой содержится изображение, оскорбляющее государственный флаг Российской Федерации", - говорится на сайте ведомства.
Накануне Роскомнадзор в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры направил администрации сайта уведомление с требованием удалить противоправный контент.
"Требование Генеральной прокуратуры исполнено не было", – сообщается на сайте Роскомнадзора.
Данные меры принимаются на основании статьи 15.1-1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.
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Как сообщается на сайте разработчиков, система HyperComments создана для конструктивных контекстных замечаний, которые вложены в текст и структурированы, для облегчения дальнейшего обсуждения документа. Технологии HyperComments позволяют оставлять линейные комментарии ко всему написанному тексту, к определенному слову или фразе или к изображению в тексте.
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РоскомнадзорРоссияОбщество
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