ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Объем размещения отходов в Свердловской области в 2019 году снизился на 5,6% в результате реализации мероприятий по нацпроекту "Экология", сообщает в пятницу департамент информационной политики главы региона.

Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал на заседании коллегии министерства природных ресурсов и экологии РФ, которое состоялось в Москве. Провел заседание министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Евгений Куйвашев подчеркнул, что для Свердловской области вопросы улучшения экологической обстановки были и остаются приоритетными. Сегодня реализация нацпроекта "Экология" идет в рамках семи региональных проектов, на которые в 2019 году предусмотрено почти 808 миллионов рублей. В результате выполненных работ уже сегодня объем размещения отходов в Свердловской области снизился на 5,6%", - говорится в сообщении.

В городе Алапаевск смонтирован мусоросортировочный комплекс, до конца года будут введены в эксплуатацию строящиеся мусороперегрузочные станции с элементами сортировки отходов в Бисерти и Ирбите. В области продвигается работа по увеличению площадей природных парков, идет рекультивация нарушенных земель и зарыбление водоемов. Приняты в эксплуатацию 36 единиц новой лесопожарной техники и спецоборудование для лесохозяйственных работ.

Более подробно Куйвашев остановился на реализации регионального проекта "Чистый воздух", который направлен на улучшение экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Он сообщил, что в реализации мероприятий комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу участвуют ведущие предприятия города: АО "ЕВРАЗ НТМК", ОАО "ВГОК", АО "НПК УВЗ" и другие. Общий объем частных инвестиций в 2019-2024 годах на эти цели превысит 2 миллиарда рублей. Вместе с тем губернатор отметил значительный рост количества частного автотранспорта в городе, что отрицательно сказывается на состоянии воздуха.