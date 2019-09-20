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РИА Новости
Свердловская область

Объем размещения отходов в Свердловской области снизился на 5,6%

17:32 20.09.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург
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© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Объем размещения отходов в Свердловской области в 2019 году снизился на 5,6% в результате реализации мероприятий по нацпроекту "Экология", сообщает в пятницу департамент информационной политики главы региона.
Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал на заседании коллегии министерства природных ресурсов и экологии РФ, которое состоялось в Москве. Провел заседание министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
"Евгений Куйвашев подчеркнул, что для Свердловской области вопросы улучшения экологической обстановки были и остаются приоритетными. Сегодня реализация нацпроекта "Экология" идет в рамках семи региональных проектов, на которые в 2019 году предусмотрено почти 808 миллионов рублей. В результате выполненных работ уже сегодня объем размещения отходов в Свердловской области снизился на 5,6%", - говорится в сообщении.
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Более подробно Куйвашев остановился на реализации регионального проекта "Чистый воздух", который направлен на улучшение экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Он сообщил, что в реализации мероприятий комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу участвуют ведущие предприятия города: АО "ЕВРАЗ НТМК", ОАО "ВГОК", АО "НПК УВЗ" и другие. Общий объем частных инвестиций в 2019-2024 годах на эти цели превысит 2 миллиарда рублей. Вместе с тем губернатор отметил значительный рост количества частного автотранспорта в городе, что отрицательно сказывается на состоянии воздуха.
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"Наиболее эффективным решением транспортной проблемы для улучшения экологической ситуации в Нижнем Тагиле мы видим реализацию проекта по обновлению подвижного состава общественного автомобильного транспорта. Предполагается заменить значительную часть автобусов малого и среднего класса на комфортные и экологичные автобусы большого класса", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.
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Свердловская областьЕвгений КуйвашевУралвагонзаводДмитрий КобылкинСвердловская областьРоссияЭкономика
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