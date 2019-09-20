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РИА Новости

Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети

18:00 20.09.2019 (обновлено: 18:06 20.09.2019)
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© Фото : страница Truman Burbank в TwitterФотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
© Фото : страница Truman Burbank в Twitter
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Житель Ямайки опубликовал в твиттере фотографию со своей свадьбы, на которой из-за необычного ракурса съемки бедра невесты кажутся огромными.
Мужчина поделился снимком радостного события, где он стоит со своей избранницей в окружении пустых стульев.
"Тот случай, когда ямайская свадьба началась вовремя", — пошутил автор поста о нерасторопности местных жителей, массово опоздавших на церемонию.
Однако большинство пользователей обратили внимание на странный внешний вид невесты — им показалось, что ее бедра нереалистично широки.
При внимательном рассмотрении становится понятно, что рядом с невестой стоит согнувшаяся девушка в платье похожего оттенка.
"Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что на этом фото две женщины", — поделился пользователь по имени mnkybrf.
"Ну у женушки и бампер", — написал BrandoAttacks.
"Только прочитав комментарии, я понял, что этот кадр сделал ракурс, ничего серьезного", — отметил Paulinelulu83.
"Брат, я подумал, это была ее попа", — написала PlantBasedKaysh.
Среди комментаторов нашлись и те, кто сравнил невесту с лошадью из-за ее преобразившегося внешнего вида.
Оптическая иллюзия с вороном
21 августа, 00:05РИА Новости
Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
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