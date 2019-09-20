Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Житель Ямайки опубликовал в твиттере фотографию со своей свадьбы, на которой из-за необычного ракурса съемки бедра невесты кажутся огромными.

Мужчина поделился снимком радостного события, где он стоит со своей избранницей в окружении пустых стульев.

"Тот случай, когда ямайская свадьба началась вовремя", — пошутил автор поста о нерасторопности местных жителей, массово опоздавших на церемонию.

Однако большинство пользователей обратили внимание на странный внешний вид невесты — им показалось, что ее бедра нереалистично широки.

При внимательном рассмотрении становится понятно, что рядом с невестой стоит согнувшаяся девушка в платье похожего оттенка.

"Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что на этом фото две женщины", — поделился пользователь по имени mnkybrf

"Ну у женушки и бампер", — написал BrandoAttacks

"Только прочитав комментарии, я понял, что этот кадр сделал ракурс, ничего серьезного", — отметил Paulinelulu83

"Брат, я подумал, это была ее попа", — написала PlantBasedKaysh