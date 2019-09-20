Россия изучит уровень угрозы со стороны США после испытания "Томагавков"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва вынуждена дополнительно проанализировать уровень угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности после испытания США ракет "Томагавк" на дальность, запрещенную ДРСМД, заявили в пятницу в МИД РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что "всего через две недели после разрушения ДРСМД Пентагон провёл лётные испытания с земли крылатой ракеты семейства "Томагавк" на дальность, ранее запрещённую по Договору для соответствующих классов ракетных вооружений". При этом использовалась пусковая установка Mk-41, добавили в министерстве.

"Таким образом, в составе ударного комплекса с крылатой ракетой наземного базирования с дальностью в диапазоне от 500 до 5500 км была испытана именно та комбинация ракеты и пусковой установки, которая составляла предмет ключевой российской претензии к выполнению американской стороной ДРСМД", - говорится в комментарии российского МИД в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

"В связи с этим, а также с учётом заявлений руководства Пентагона о желательности скорейшей постановки наземных ракет средней и меньшей дальности на вооружение американской армии Россия будет вынуждена дополнительно проанализировать уровень соответствующих угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности, в т.ч. проистекающих от американских комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Mk-41, развёртываемых в Европе и запланированных к размещению в АТР", - добавили в МИД РФ.

При этом в дипведомстве подчеркнули, что Россия "по-прежнему остаётся открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США для обеспечения предсказуемости и укрепления международной безопасности".