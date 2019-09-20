Пензенский губернатор на открытии скалодрома поднялся по вертикальной стене

ПЕНЗА, 20 сен - РИА Новости. Новый скалодром открылся в пятницу во дворце единоборств "Воейков" в Пензе, одним из первых по вертикальной стене поднялся губернатор Иван Белозерцев, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Пензенская область делает успехи в сфере спорта высших достижений. У нас хорошие показатели в таких видах, как художественная и спортивная гимнастика, плавание и других. В прошлом году молодые спортсмены подошли ко мне и попросили, чтобы мы сделали скалодром. Вашу просьбу я выполнил - теперь у нас есть хорошая возможность развивать в Пензе и такое направление, как скалолазание", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

На церемонии открытия скалодрома присутствовали президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата мира по скалолазанию на скорость Токио-2019 Станислав Кокорин. Глава региона лично опробовал новый спортивный объект, поднявшись по вертикальной стенке.

"Впервые поднялся по стене, эмоций много, впечатления очень приятные. Сожалею, что в наше время таких спортивных объектов и такой возможности не было, поэтому никогда не занимался скалолазанием. Думаю, что этот вид спорта надо развивать. Еще одну такую стену в этом спортивном зале сделаем, с более сложными трассами, соблюдая параметры соответствия мировым стандартам, чтобы мы могли проводить соревнования международного уровня", - рассказал Белозерцев.

Глава региона на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором видно, как он взбирается по вертикальной стене скалодрома. "Я боюсь высоты. Но любой страх можно преодолеть", - написал Белозерцев в комментарии к видео.

По данным департамента информационной политики и СМИ области, скалодомы, подобные открытому в Пензе, есть еще всего в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске, Перми и Тюмени. На строительство скалодрома региональный бюджет выделил около 4 миллионов рублей.