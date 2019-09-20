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РИА Новости
Пензенская область

Пензенский губернатор на открытии скалодрома поднялся по вертикальной стене

17:03 20.09.2019 (обновлено: 19:23 20.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 20 сен - РИА Новости. Новый скалодром открылся в пятницу во дворце единоборств "Воейков" в Пензе, одним из первых по вертикальной стене поднялся губернатор Иван Белозерцев, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Пензенская область делает успехи в сфере спорта высших достижений. У нас хорошие показатели в таких видах, как художественная и спортивная гимнастика, плавание и других. В прошлом году молодые спортсмены подошли ко мне и попросили, чтобы мы сделали скалодром. Вашу просьбу я выполнил - теперь у нас есть хорошая возможность развивать в Пензе и такое направление, как скалолазание", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
На церемонии открытия скалодрома присутствовали президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата мира по скалолазанию на скорость Токио-2019 Станислав Кокорин. Глава региона лично опробовал новый спортивный объект, поднявшись по вертикальной стенке.
"Впервые поднялся по стене, эмоций много, впечатления очень приятные. Сожалею, что в наше время таких спортивных объектов и такой возможности не было, поэтому никогда не занимался скалолазанием. Думаю, что этот вид спорта надо развивать. Еще одну такую стену в этом спортивном зале сделаем, с более сложными трассами, соблюдая параметры соответствия мировым стандартам, чтобы мы могли проводить соревнования международного уровня", - рассказал Белозерцев.
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Глава региона на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором видно, как он взбирается по вертикальной стене скалодрома. "Я боюсь высоты. Но любой страх можно преодолеть", - написал Белозерцев в комментарии к видео.
По данным департамента информационной политики и СМИ области, скалодомы, подобные открытому в Пензе, есть еще всего в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске, Перми и Тюмени. На строительство скалодрома региональный бюджет выделил около 4 миллионов рублей.
Скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио в 2016 году на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК). По данным властей региона, в Пензе на данный момент спортивным скалолазанием занимаются 197 спортсменов, подготовку которых осуществляют семь тренеров на девяти спортивных базах. С 2017 года пензенские скалолазы регулярно участвуют в официальных всероссийских соревнованиях и спартакиадах.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская область
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