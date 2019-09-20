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РИА Новости

Новые iPhone начали перепродавать на вторичном рынке с наценкой

17:00 20.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Старт продаж новых iPhone в России
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новые iPhone, официальные продажи которых стартовали в России в пятницу в салонах сразу нескольких ритейлеров, уже начали предлагать на сервисах бесплатных объявлений с наценкой, сообщили РИА Новости в пресс-службах Avito и "Юлы".
Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Цена на iPhone 11 составляет от 60 тысяч рублей, iPhone Pro - от 90 тысяч рублей, iPhone Pro Max - от 100 тысяч рублей. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб - обойдется в 132 тысячи рублей.
Ритейлеры ранее сообщали о высоком, порой - кратном росте спроса на новинки уже на стадии предзаказа, повышенный интерес к ним показали и первые часы продаж. Например, в сети re:Store самые популярные модели уже есть не везде, а на Ozone первая партия новинок была раскуплена за четыре часа. Предприимчивые россияне, успевшие приобрести новинки, начали перепродавать их с наценкой.
"Сразу же после старта официальных продаж iPhone 11 смартфоны начали перепродавать на "Юле". В среднем новые смартфоны пользователи продают на 13% дороже оригинальной цены. Причем перепродают iPhone 11 не только из российских, но и из зарубежных магазинов. Чаще всего продавцы предлагают iPhone из США, Германии и Австралии", - рассказали в пресс-службе "Юлы".
Старт продаж новых iPhone в России
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На Avito также появились первые объявления о продаже новых iPhone, купленных в официальных магазинах. "Так, в 11 утра житель столицы выставил на продажу iPhone 11 Pro Max с оперативной памятью 256 Гб в новой расцветке Midnight Green за 250 тысяч рублей (официальная цена на сайте Apple - 113,99 тысячи рублей - ред.)", - рассказали в Avito.
На "Юле" больше всего переплатить придется за iPhone 11 с объемом памяти 128 ГБ - наценка на эту модель в среднем составляет 38%. Меньше всего добавляют продавцы к стоимости самой дорогой модели в линейке - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 ГБ. Такой смартфон на "Юле" продают в среднем всего на 2,1% дороже оригинальной цены. В целом наценка на всю линейку Pro и Pro Max значительно ниже, чем на основную модель iPhone 11. Средняя наценка на iPhone 11 составляет 29,7%, на линейку Pro - 7,3%, а на линейку Pro Max - всего 3%, отметили в компании.
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