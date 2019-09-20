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РИА Новости

Видеомост Москва – Владивосток – Хабаровск о работе метеослужб

16:47 20.09.2019
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24 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Владивосток – Хабаровск, посвященный вопросам прогнозирования опасных метеорологических и гидрологических явлений.
Участник в Москве:
- руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим ЯКОВЕНКО.

Во Владивостоке:
- начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис КУБАЙ.

В Хабаровске:
- начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав ПАРШИН.

На мероприятии речь пойдет о прогнозировании опасных метеорологических и гидрологических явлений в климатических условиях Сибири и Дальнего Востока.

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