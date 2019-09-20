Международный газовый форум пройдет в Петербурге

МОСКВА, 20 сен - Дирекция Петербургского международного газового форума. В КВЦ "Экспофорум" с 1 по 4 октября состоится IX Петербургский международный газовый форум – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий нефтегазовой отрасли.

В рамках VIII Международного конгресса специалистов нефтегазовой индустрии пройдут пленарные сессии, профильные конференции, круглые столы, кейс-турниры, научно-технические совещания. К участию приглашены представители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупнейших международных и российских отраслевых корпораций, мировые эксперты, руководители профильных вузов и инновационных центров.

В основе архитектуры конгрессной программы – пятнадцать тематических направлений: социальная и кадровая политика нефтегазового комплекса; молодежный день: энергетика будущего; международный диалог; газомоторное топливо; продукты природного газа; проектирование; газораспределение и газопотребление; автоматизация нефтегазовой отрасли и IT; технологическое развитие; импортозамещение и экспорт в нефтегазовом секторе; транспортировка газа; энергетика и газ; нефть; водород; инвестиции

и финансирование; экология.

Главным событием Форума станет Пленарное заседание "Стратегические приоритеты международного энергетического партнерства", участие в котором примут Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер; Председатель Правления, главный исполнительный директор компании Wintershall Dea GmbH Марио Мерен; Председатель Правления компании Verbundnetz Gas AG Ульф Хайтмюллер; директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, член Исполнительного комитета компании Royal Dutch Shell plc

Маартен Ветселаар; президент Международного газового союза Джо М. Канг.

Большое внимание в рамках Форума будет уделено кадровой и социальной политике отраслевых компаний.

На конференции "Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии нефтегазового комплекса России" участники обсудят создание условий для сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, тенденции рынка труда, мотивацию и повышение лояльности, развитие трудового и личностного потенциала работников, модернизацию корпоративной культуры.

В ходе деловой программы состоится Закрытое совещание по вопросам технологического развития ПАО "Газпром". В его работе примут участие представители администрации ПАО "Газпром", руководители дочерних обществ, сотрудники научных и производственных организаций.

Частью ПМГФ-2019 станет Молодежный день, который соберет на своей площадке представителей отраслевой бизнес-элиты и студентов ведущих университетов России и Европы для обсуждения карьерных возможностей будущих специалистов и развития индустрии в целом.

Конгрессная программа дополнится обширной экспозицией, которая объединит ведущие международные отраслевые проекты: VII Международную специализированную выставку "InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли", IV Корпоративную экспозицию "Импортозамещение в газовой отрасли", VI Международную специализированную выставку "Газомоторное топливо", а также XXIII Международную специализированную выставку газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства "РОС-ГАЗ-ЭКСПО". Свое участие уже подтвердили ПАО "Газпром", Uniper SE, OMV AG, Wintershall Dea GmbH, УК ГК "Комита", Royal Boskalis Westminster N.V., АО "Группа ГМС", ПАО "ТМК" и другие.

Форум пройдет при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, АО "Российский экспортный центр", Национального газомоторного консорциума Италии, Российского газового общества. Активную поддержку окажут: Ассоциация европейского бизнеса (AEB), Мировой энергетический совет (РНК МИРЭС), Европейский союз газовой промышленности (EUROGAS), Форум стран-экспортеров газа (GECF), а также другие международные и российские отраслевые ассоциации и объединения.

В 2018 году ПМГФ в очередной раз подтвердил свой высокий статус, выступив авторитетной

и востребованной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов газовой отрасли. За 4 дня работы мероприятие посетили 16 500 человек, в том числе 5000 делегатов из 51 страны.