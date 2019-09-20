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РИА Новости

Нетаньяху встретился со спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке

16:31 20.09.2019 (обновлено: 17:47 20.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом, сообщает канцелярия израильского премьер-министра.
"Сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своей резиденции в Иерусалиме встретился с посланником США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
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В канцелярии уточнили, что во встрече также приняли участие посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Израиля в США Рон Дремер. Повестка встречи не уточняется.
В свою очередь Гринблат сообщил в Twitter, что был рад встретиться с Нетаньяху, добавив, что стороны обсудили двусторонние отношения, региональные проблемы и усилия по урегулированию ближневосточного конфликта.
Встреча состоялась незадолго до публикации политической части "сделки века" - плана палестино-израильского урегулирования, разработанного нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.
Вашингтон начал разработку мирной инициативы более двух лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях. Ранее в сентябре было объявлено, что вскоре после анонсированной публикации Джейсон Гринблат уйдет в отставку.
Как сообщает 13 канал израильского телевидения, в графике визита американского посланника запланирована также встреча с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Возглавляемый им блок по итогам парламентских выборов 17 сентября получает 33 из 120 мест в кнессете 22 созыва, обходя правящую партию "Ликуд" под руководством Нетаньяху на два мандата.
Официальные итоги выборов будут объявлены ЦИК 25 сентября. В ближайшее воскресенье, 23 сентября, президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями прошедших в кнессет партий по вопросу кандидатуры будущего главы правительства Израиля.
Как сообщает 13 канал израильского телевидения, у Гринблата также была частная цель для этого визита в Израиль – участие в свадьбе дочери посла США в Израиле Дэвида Фридмана.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
14 сентября, 18:22РИА Новости
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Джаред КушнерБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
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