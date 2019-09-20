Нетаньяху встретился со спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом, сообщает канцелярия израильского премьер-министра.

"Сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своей резиденции в Иерусалиме встретился с посланником США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом", - говорится в сообщении.

В канцелярии уточнили, что во встрече также приняли участие посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Израиля в США Рон Дремер. Повестка встречи не уточняется.

В свою очередь Гринблат сообщил в Twitter, что был рад встретиться с Нетаньяху, добавив, что стороны обсудили двусторонние отношения, региональные проблемы и усилия по урегулированию ближневосточного конфликта.

Встреча состоялась незадолго до публикации политической части "сделки века" - плана палестино-израильского урегулирования, разработанного нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.

Вашингтон начал разработку мирной инициативы более двух лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях. Ранее в сентябре было объявлено, что вскоре после анонсированной публикации Джейсон Гринблат уйдет в отставку.

Как сообщает 13 канал израильского телевидения, в графике визита американского посланника запланирована также встреча с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Возглавляемый им блок по итогам парламентских выборов 17 сентября получает 33 из 120 мест в кнессете 22 созыва, обходя правящую партию "Ликуд" под руководством Нетаньяху на два мандата.

Официальные итоги выборов будут объявлены ЦИК 25 сентября. В ближайшее воскресенье, 23 сентября, президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями прошедших в кнессет партий по вопросу кандидатуры будущего главы правительства Израиля.