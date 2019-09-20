Жители поселка в Крыму жалуются на ухудшение здоровья из-за нефтебазы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Жители поселка Ленино в восточном Крыму пожаловались на ухудшение здоровья из-за расположенной поблизости нефтебазы, сообщает крымское правительство.

По вопросу экологической ситуации в поселке проведено совещание и встречи с местными жителями, по итогам которых при крымском правительстве создана межведомственная комиссия. Медикам поручено проводить мониторинг состояния здоровья жителей поселка.

"От жителей поселка, проживающих возле нефтебазы, поступают тревожные сигналы об ухудшении здоровья. Семиколодезянская нефтебаза расположена в центральной части населенного пункта на расстоянии 100 метров от жилых домов", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера республики Павла Королева, встреча с жителями поселка Ленино показала неконструктивную работу предприятия, претензии граждан абсолютно обоснованы. "Выявлен ряд серьезных комплексных проблем, необходима регуляторика на федеральном уровне относительно установления охранных зон, технологических режимов подобных предприятий в густонаселенной местности", - подчеркнул Королев, добавив, что будет рассмотрена возможность переноса нефтебазы с густонаселенной территории.

Как отметил Королев, органы местного самоуправления оказались не готовы к работе по согласованию размещения нефтебазы и ее эксплуатации.