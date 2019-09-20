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РИА Новости

Около трехсот тысяч австралийцев вышли на климатический митинг

16:15 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 300 тысяч австралийцев в пятницу вышли на улицы, требуя от правительства решительных действий для борьбы с климатическими изменениями, сообщает телеканал ABC со ссылкой на организаторов.
За три дня до саммита ООН по изменению климата во многих странах проходит акция под названием "Всемирный день действия" (Global day of action). Организаторы ожидают, что в ней примут участие миллионы людей из 150 стран. Протестное движение сплотилось вокруг 16-летней шведской эко-активистки Гретой Тунберг, которая первой начала протестовать в парламенте Швеции в прошлом году.
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"Невероятные фотографии климатической забастовки в Австралии. Эта огромная толпа собралась в Сиднее. Австралия задает стандарт!" - написала Тунберг в Twitter.
В Австралии демонстрации проходят во всех восьми столицах штатов и территорий и еще в 104 городах. Протестующие требуют от федерального правительства отказаться от нефтяных, газовых или угольных проектов, и полностью перейти на производство и экспорт возобновляемых энергетических ресурсов. Кроме того, они хотят, чтобы власти выделили средства на "справедливые преобразования и создание рабочих мест для всех работников отрасли ископаемого топлива".
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Грета ТунбергШвецияАвстралияВ мире
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