Около трехсот тысяч австралийцев вышли на климатический митинг

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 300 тысяч австралийцев в пятницу вышли на улицы, требуя от правительства решительных действий для борьбы с климатическими изменениями, сообщает Около 300 тысяч австралийцев в пятницу вышли на улицы, требуя от правительства решительных действий для борьбы с климатическими изменениями, сообщает телеканал ABC со ссылкой на организаторов.

За три дня до саммита ООН по изменению климата во многих странах проходит акция под названием "Всемирный день действия" (Global day of action). Организаторы ожидают, что в ней примут участие миллионы людей из 150 стран. Протестное движение сплотилось вокруг 16-летней шведской эко-активистки Гретой Тунберг, которая первой начала протестовать в парламенте Швеции в прошлом году.

"Невероятные фотографии климатической забастовки в Австралии. Эта огромная толпа собралась в Сиднее. Австралия задает стандарт!" - написала Тунберг в Twitter.

Incredible pictures as Australia’s gathering for the #climatestrike

This is the huge crowd building up in Sydney.

Australia is setting the standard!

Its bedtime in New York...so please share as many pictures as you can as the strikes move across Asia to Europe and Africa! pic.twitter.com/7eAPUQPq5C — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019