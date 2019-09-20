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РИА Новости
Чувашская республика

Чувашия в 2020 году направит на капремонт медучреждений один млрд рублей

16:12 20.09.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевКапитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ)
Капитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ)
© РИА Новости / Яков Андреев
ЧЕБОКСАРЫ, 20 сен – РИА Новости. В следующем году власти Чувашии планируют направить миллиард рублей на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, сообщил глава республики Михаил Игнатьев.
"В медицинских организациях закупается дорогостоящее и эффективное медицинское оборудование, проводится капитальный ремонт. Поставлена задача в течение пяти лет отремонтировать все учреждения здравоохранения Чувашии. Только в 2020 году на их капитальный ремонт предусматривается направить миллиард рублей", - сказал Игнатьев на Всероссийской научно-практической конференции "Роль специалистов сестринского дела в реализации национальных проектов" в Чебоксарах.
Он отметил, что в медицинских учреждениях Чувашии трудятся порядка 12,5 тысяч медработников среднего звена. Кроме того, в республике сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи – от фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) до высокотехнологичных медицинских центров.
"На каждом уровне создана инфраструктура, обеспечивающая шаговую доступность медицинской помощи в месте проживания. С 2013 по 2018 годы введены в эксплуатацию 179 новых фельдшерско-акушерских пунктов, до конца текущего года будет построено еще 26 ФАПов, оснащенных всем необходимым. На строительство и оснащение всех 205 ФАПов потребовалось порядка 620 миллионов рублей", - сообщил глава Чувашии.
Он добавил, что республиканские власти также уделяют особое внимание развитию социально-профилактического направления медицины.
Города России. Чебоксары
10 сентября, 16:39Чувашская республика
На оснащение оборудованием медучреждений Чувашии направлены 2,5 млрд рублей
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Чувашская республикаМихаил Игнатьев
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