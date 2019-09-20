Чувашия в 2020 году направит на капремонт медучреждений один млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 20 сен – РИА Новости. В следующем году власти Чувашии планируют направить миллиард рублей на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, сообщил глава республики Михаил Игнатьев.

"В медицинских организациях закупается дорогостоящее и эффективное медицинское оборудование, проводится капитальный ремонт. Поставлена задача в течение пяти лет отремонтировать все учреждения здравоохранения Чувашии. Только в 2020 году на их капитальный ремонт предусматривается направить миллиард рублей", - сказал Игнатьев на Всероссийской научно-практической конференции "Роль специалистов сестринского дела в реализации национальных проектов" в Чебоксарах.

Он отметил, что в медицинских учреждениях Чувашии трудятся порядка 12,5 тысяч медработников среднего звена. Кроме того, в республике сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи – от фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) до высокотехнологичных медицинских центров.

"На каждом уровне создана инфраструктура, обеспечивающая шаговую доступность медицинской помощи в месте проживания. С 2013 по 2018 годы введены в эксплуатацию 179 новых фельдшерско-акушерских пунктов, до конца текущего года будет построено еще 26 ФАПов, оснащенных всем необходимым. На строительство и оснащение всех 205 ФАПов потребовалось порядка 620 миллионов рублей", - сообщил глава Чувашии.