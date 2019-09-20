Против Deutsche Welle могут возбудить административное дело, заявил депутат

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генпрокуратура и Роскомнадзор проанализируют публикации Deutsche Welle и подготовят на них свои заключения, по итогам которых в случае отказа радиокомпании участвовать в заседаниях думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела, может быть возбуждено административное дело, сообщил РИА Новости член комиссии, депутат Адальби Шхагошев.

Ранее депутат сообщил РИА Новости, что намерен обсудить публикации радиокомпании с представителями Роскомнадзора на заседании думской комиссии в пятницу. Шхагошев пояснил, что речь идёт о публикации 2009 года об идее организовать структуру с участием США, ЕС и Турции в связи с проблемой "потери Россией Северного Кавказа".

По итогам заседания в пятницу Шхагошев сообщил, что обратился к представителям Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора с просьбой предоставить в кратчайшие сроки их мнения и анализ этой статьи 2009 года, а также статей похожей направленности от 2015 и 2018 годов.

"В случае, если они дают нам свою оценку, а я уверен, что это грязное, политическое безапелляционное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, в этом случае просто я хочу выйти с предложением. Или они будут общаться с нами, что лучше, или же они будут общаться с Генеральной прокуратурой. С Генеральной прокуратурой они будут общаться через административное дело, которое будет возможно возбуждено, потому что на самом деле (публикация) "Москва, выходи!" к этому относится, можно расценивать как вмешательство", - сказал Шхагошев.