Саудовская нефть - жертва неопознанных беспилотников

США и их союзники обвинили в случившемся Иран и опять заговорили об ударе по этой стране. В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сразу заявил, что последствием военного удара США по Ирану станет полномасштабная война: "Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я говорю, что мы не хотим вступать в военное противостояние. Военный ответ США и саудовцев, основанный на лжи касательно атаки на саудовские нефтяные объекты, может стать причиной большого числа жертв и пострадавших. Но мы защитим нашу страну, не раздумывая".