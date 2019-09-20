Любимов оценил значение новой больницы скорой медицинской помощи в Рязани

РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Новая больница скорой медицинской помощи в Рязани повысит уровень здравоохранения региона и поможет эффективней решать поставленные в национальных проектах задачи, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов.
Глава региона проинспектировал 20 сентября ход строительства больницы скорой медицинской помощи. Как пояснили губернатору министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов и главный врач БСМП Сергей Тарасенко, на сегодняшний день строительные работы, отделка и благоустройство территории полностью завершены. Любимов осмотрел помещения больницы, в которых уже ведется монтаж медицинского оборудования.
Как отметил губернатор, БСМП станет самой большой и самой современной больницей в Рязанской области. Функциональные характеристики нового комплекса соответствуют высочайшим требованиям и стандартам, причём не только российским, но и международным.
"Больница будет оснащена инновационным лечебно-диагностическим оборудованием, подобного которому в регионе ещё не было. Уникальные возможности новой Рязанской БСМП будут играть важнейшую роль в решении задач профильных национальных проектов, таких как снижение смертности и рост продолжительности жизни", - сказал Любимов.
Новый комплекс БСМП – это многопрофильное учреждение, которое будет оказывать как неотложную, так и плановую высокотехнологичную помощь по всем основным медицинским направлениям. По словам Любимова, проект был реализован благодаря федеральной поддержке. Отдельную благодарность губернатор выразил депутату Государственной думы Андрею Макарову за помощь в поиске и выделении необходимых средств. Стоимость объекта составила порядка 4,5 миллиарда рублей. Сдача объекта намечена на декабрь 2019 года.