Любимов оценил значение новой больницы скорой медицинской помощи в Рязани

РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Новая больница скорой медицинской помощи в Рязани повысит уровень здравоохранения региона и поможет эффективней решать поставленные в национальных проектах задачи, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов.

Глава региона проинспектировал 20 сентября ход строительства больницы скорой медицинской помощи. Как пояснили губернатору министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов и главный врач БСМП Сергей Тарасенко, на сегодняшний день строительные работы, отделка и благоустройство территории полностью завершены. Любимов осмотрел помещения больницы, в которых уже ведется монтаж медицинского оборудования.

Как отметил губернатор, БСМП станет самой большой и самой современной больницей в Рязанской области. Функциональные характеристики нового комплекса соответствуют высочайшим требованиям и стандартам, причём не только российским, но и международным.

"Больница будет оснащена инновационным лечебно-диагностическим оборудованием, подобного которому в регионе ещё не было. Уникальные возможности новой Рязанской БСМП будут играть важнейшую роль в решении задач профильных национальных проектов, таких как снижение смертности и рост продолжительности жизни", - сказал Любимов.