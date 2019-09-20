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РИА Новости

Под Владимиром фельдшера осудили за смерть пациентки

16:02 20.09.2019 (обновлено: 16:08 20.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Суд назначил 1,5 года ограничения свободы фельдшеру скорой помощи во Владимирской области, которая неправильно поставила пациентке диагноз, из-за чего больная скончалась, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
По данным следствия, утром 28 ноября 2017 года жительница Юрьев-Польского района вызвала скорую помощь. Женщина жаловалась на сильные боли в груди и общее плохое самочувствие. Прибывшая фельдшер обнаружила, как отмечает следствие, у пациентки изменения, указывавшие на острый инфаркт миокарда.
"Вопреки предъявляемым требованиям, медицинский работник проигнорировала данные ЭКГ, недооценила тяжесть состояния здоровья пациента, неправильно поставила диагноз, неполно собрала анамнез, не применила обезболивающие препараты и главное - не приняла мер к экстренной госпитализации женщины в региональный сосудистый центр областной клинической больницы", - говорится в сообщении.
Вечером того же дня родные женщины, которая стала жаловаться на невыносимую боль в спине, сами отвезли ее в больницу.
Автомобиль следственного комитета
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"В стационаре хирургического отделения через несколько часов 53-летняя женщина умерла от инфаркта", - констатирует следствие.
В отношении фельдшера отделения скорой медицинской помощи Юрьев-Польской центральной районной больницы было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В ходе следствия женщина уволилась с должности. Свою вину в случившемся она признала.
"Приговором Юрьев-Польского районного суда осужденной назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении следствия.
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