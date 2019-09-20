Горбачев призвал нобелевских лауреатов помочь диалогу о ядерном разоружении

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал лауреатов Нобелевской премии мира обратиться к лидерам ядерных держав с тем, чтобы они подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны и вернулись к переговорам о сокращении и уничтожении ядерных арсеналов.

Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. Его кандидатура была предложена немецкими властями - в знак признательности за позицию Горбачева в вопросе объединения Германии.

Обращение экс-президента СССР, адресованное участникам Форума Нобелевских лауреатов, опубликовано на сайте Горбачев-фонда. В нем политик обратил внимание на актуальные проблемы, стоящие перед миром. Он полагает, что "первостепенное внимание сейчас надо уделить проблеме ядерного оружия".

"То, что сейчас происходит, крайне опасно. Рушатся договоры, создаются новые виды вооружений, готовятся планы их применения. Политики как будто забыли, что ядерная война недопустима", - пишет Горбачев.

По его словам, обязательство о сокращении и, в конечном счете, уничтожении ядерного оружия, взятое ядерными державами в Договоре о нераспространении, сейчас предано забвению.

"С этим нельзя мириться. Предлагаю лауреатам Нобелевской премии мира принять заявление с призывом ко всем лидерам ядерных держав безотлагательно подтвердить положение о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не должна быть развязана", - заявил Горбачев.

Такое положение, напомнил политик, содержалось в совместном заявлении, с которым он и президент США Рональд Рейган выступили в Женеве в 1985 году; по его словам, тогда этот тезис "положил начало процессу, благодаря которому были уничтожены тысячи единиц ядерного оружия".