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РИА Новости

Горбачев призвал нобелевских лауреатов помочь диалогу о ядерном разоружении

15:56 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал лауреатов Нобелевской премии мира обратиться к лидерам ядерных держав с тем, чтобы они подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны и вернулись к переговорам о сокращении и уничтожении ядерных арсеналов.
Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. Его кандидатура была предложена немецкими властями - в знак признательности за позицию Горбачева в вопросе объединения Германии.
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Обращение экс-президента СССР, адресованное участникам Форума Нобелевских лауреатов, опубликовано на сайте Горбачев-фонда. В нем политик обратил внимание на актуальные проблемы, стоящие перед миром. Он полагает, что "первостепенное внимание сейчас надо уделить проблеме ядерного оружия".
"То, что сейчас происходит, крайне опасно. Рушатся договоры, создаются новые виды вооружений, готовятся планы их применения. Политики как будто забыли, что ядерная война недопустима", - пишет Горбачев.
По его словам, обязательство о сокращении и, в конечном счете, уничтожении ядерного оружия, взятое ядерными державами в Договоре о нераспространении, сейчас предано забвению.
"С этим нельзя мириться. Предлагаю лауреатам Нобелевской премии мира принять заявление с призывом ко всем лидерам ядерных держав безотлагательно подтвердить положение о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не должна быть развязана", - заявил Горбачев.
Такое положение, напомнил политик, содержалось в совместном заявлении, с которым он и президент США Рональд Рейган выступили в Женеве в 1985 году; по его словам, тогда этот тезис "положил начало процессу, благодаря которому были уничтожены тысячи единиц ядерного оружия".
"Но и сегодня его достаточно, чтобы уничтожить человеческую цивилизацию. Поэтому ответственность перед миром, перед каждым человеком требует, чтобы мировые лидеры подтвердили недопустимость ядерной войны и вернулись на путь переговоров о сокращении и уничтожении ядерных арсеналов. Давайте заявим об этом, давайте вместе бороться за это!" - призвал Горбачев.
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