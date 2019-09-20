Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов

"Надо мечтать. Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра", - сказал Медведев, выступая на форуме "Среда для жизни: города".

Ранее он назвал неверным решение застроить взлетную полосу аэропорта в Великом Новгороде, ответив, что тогда потенциал города просто не оценили.

"Среда для жизни" – это всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. Форум проходит ежегодно в разных городах России, открывая возможности для реальных изменений в городской среде, сплочения жителей и сообществ вокруг важнейших городских тем.