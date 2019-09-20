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РИА Новости

Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов

15:52 20.09.2019 (обновлено: 17:02 20.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде. 20 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Среда для жизни: города в Великом Новгороде. 20 сентября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде. 20 сентября 2019
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать при принятии решений, касающихся развития городов.
"Надо мечтать. Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра", - сказал Медведев, выступая на форуме "Среда для жизни: города".
Ранее он назвал неверным решение застроить взлетную полосу аэропорта в Великом Новгороде, ответив, что тогда потенциал города просто не оценили.
"Среда для жизни" – это всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. Форум проходит ежегодно в разных городах России, открывая возможности для реальных изменений в городской среде, сплочения жителей и сообществ вокруг важнейших городских тем.
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