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РИА Новости

Депутат: еще десять иностранных НКО могут признать нежелательными в России

15:29 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генпрокуратура может признать нежелательной деятельность в РФ еще 10 иностранных некоммерческих организаций (НКО), сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
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"По данным Генпрокуратуры, на сегодня ещё 10 материалов находятся на рассмотрении Генпрокуратуры о том, чтобы признать ещё 10 некоммерческих организаций иностранных нежелательными, поскольку они действуют в нарушение закона Российской Федерации и деструктивно влияют на внутреннюю политику нашей страны. И угрожают безопасности нашего государства", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии в пятницу.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана на внеочередном заседании Совета ГД в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице. Это касалось публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.
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Василий ПискаревГосдума РФРоссия
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